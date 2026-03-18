समस्तीपुर में फर्जीवाड़े पर बड़ा प्रहार: CEAT के नाम पर बिक रहे 54 नकली ट्यूब जब्त, दुकानदार पर केस दर्ज

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरदही घाट स्थित छपरा टायर दुकान पर पुलिस ने नकली सामान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. छापेमारी के दौरान यहां से नामी कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नकली ट्यूबों का जखीरा बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. इस कार्रवाई ने न सिर्फ स्थानीय बाजार में चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर किया, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कंपनियों की साख से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

54 नकली ट्यूब बरामद, प्रथम दृष्टया फर्जी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने सीएट कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे 54 ट्यूब बरामद किए, जो पहली नजर में ही नकली प्रतीत हुए. ये ट्यूब ग्राहकों को असली बताकर बेचे जा रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आसपास के दुकानदारों में भी डर का माहौल बन गया है और कई दुकानें सतर्क हो गई हैं.

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कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई सीएट कंपनी की अधिकृत प्रतिनिधि नयन देवी की शिकायत के आधार पर की गई. उन्होंने आरोप लगाया था कि दुकान में कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर नकली ट्यूब बेचे जा रहे हैं. इससे ग्राहकों को ठगा जा रहा था और कंपनी की ब्रांड छवि को भी नुकसान पहुंच रहा था, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कदम उठाया.

दुकानदार नामजद, जांच जारी

नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि सभी नकली ट्यूब जब्त कर लिए गए हैं और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दुकान मालिक मोहम्मद मोजिबुर रहमान को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय