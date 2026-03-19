गैस किल्लत के बीच समस्तीपुर बना मिसाल: हर घर में बायोगैस, सिलेंडर और सप्लाई की टेंशन खत्म

Samastipur News: देशभर में इन दिनों घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को लंबी लाइनों और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड स्थित मोतीपुर आदर्श पंचायत ने इस समस्या का अनोखा समाधान ढूंढ लिया है. यहां के ग्रामीणों ने पारंपरिक एलपीजी पर निर्भरता खत्म कर गोबर गैस को अपनाया है. करीब 10 महीनों से गांव के लोग इसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से अपने घरों की रसोई चला रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी परेशानी दूर हुई है बल्कि आर्थिक बचत भी हो रही है.

गांव के 250 से अधिक परिवारों ने अपने घरों के बाहर गोबर गैस संयंत्र स्थापित कर रखे हैं. चूंकि अधिकांश परिवार पशुपालन से जुड़े हैं, इसलिए गोबर की उपलब्धता आसानी से हो जाती है. ग्रामीण रोज सुबह और शाम गोबर में पानी मिलाकर संयंत्र में डालते हैं, जिससे गैस तैयार होती है और पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई तक पहुंचती है. इससे चूल्हे या एलपीजी सिलेंडर की जरूरत पूरी तरह खत्म हो गई है.

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स्थानीय निवासी कंचन देवी बताती हैं कि उन्होंने दीपावली के समय अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगवाया था, जिसके बाद से एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बंद कर दिया. उनका कहना है कि पहले सिलेंडर पर ज्यादा खर्च होता था, लेकिन अब एक ही संयंत्र से कई परिवारों का खाना आसानी से बन जाता है. वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि जब पूरे देश में गैस की किल्लत की खबरें हैं, तब उनके गांव में इसका कोई असर नहीं है.

गोबर गैस संयंत्रों का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे निकलने वाला अवशेष उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है. किसान इसे अपने खेतों में उपयोग कर खेती की लागत कम कर रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं. इस तरह यह गांव न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती की दिशा में भी एक मिसाल पेश कर रहा है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय