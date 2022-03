देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति फिर से सचेत किया है. एसबीआई ने अपने ग्राहकों को केवाईसी फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है. बैंक ने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी है.

बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है. बैंक ने कहा कि ऐसे एमएमएस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है. एसबीआई के नाम से कोई भी मैसेज मिलने पर बैंक का शॉर्ट कोड चेक करें कि वह सही है या नहीं.

ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े

बैंक ने चेतावनी दी है कि वह कभी भी अपने ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस के जरिए एम्बेडेड लिंक पर केवाईसी अपडेट करने के लिए नहीं कहता है. बता दें कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. जालसाज नए-नए तरीके से ग्राहकों को ठग रहे हैं. कई बार लॉटरी क्यूआर कोड के जरिए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है.

Here is an example of #YehWrongNumberHai, KYC fraud. Such SMS can lead to a fraud, and you can lose your savings. Do not click on embedded links. Check for the correct short code of SBI on receiving an SMS. Stay alert and stay #SafeWithSBI.#SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/z1goSyhGXq

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 4, 2022