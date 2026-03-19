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जाम के चलते रॉन्ग साइड का जोखिम पड़ा भारी, आरा में स्कूल वैन और कंटेनर की भिड़ंत, 9 लोग जख्मी

Arrah Road Accident: आरा में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो शिक्षका, वाहन चालक समेत ऑटो में सवार दो लोग जख्मी हो गए. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:41 PM IST

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आरा में स्कूल वैन और कंटेनर की भिड़ंत, 9 लोग जख्मी
आरा में स्कूल वैन और कंटेनर की भिड़ंत, 9 लोग जख्मी

NH-922 Patna-Buxar Highway: एनएच-922 पटना-बक्सर हाईवे पर कुल्हड़िया गांव के समीप स्कूल विंगर और कंटेनर ट्रक आमने सामने टकरा गई. वहीं, पीछे से आ रही एक ऑटो भी टकरा गई. स्कूल वाहन (विंगर) में सवार एक निजी स्कूल कोईलवर के पांच बच्चे, दो शिक्षका, वाहन चालक समेत ऑटो में सवार दो जख्मी हो गए. 

घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सीएचसी कोईलवर लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार किया गया. जिनमें दो बच्चे को ज्यादा चोट लगी थी जिसे चिकित्सकों ने सदर अस्पताल आरा रेफर कर दिया. जख्मी सभी बच्चे कुल्हड़िया गांव के है. जिनके स्वजन अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने कंटेनर, स्कूल वाहन और ऑटो को हाईवे से हटाया. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बक्सर-पटना लेन बालू लदे वाहनों के जाम होने के कारण स्कूल वाहन समेत अन्य वाहन भी रॉन्ग साइड से जा रहे है. कंटेनर वाहन अपने लेन से आरा की ओर जा रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ. घटना को ले पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है.

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रिपोर्ट: मनीष सिंह

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