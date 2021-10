सुरक्षाबलों ने लिया बिहारियों की मौत का बदला, 4 आतंकियों को किया ढेर

Srinagar/Patna: Kulgam Encounter सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के उन दो कमांडरों सहित चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया जो प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शोपियां के दरगड़ में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जबकि दो आतंकवादी कुलगाम जिले में मुठभेड़ में मारे गए.

उन्होंने कहा कि दो सप्ताह में अब तक 15 आतंकवादी मारे गए हैं. इस बीच शोपियां अभियान में एक सैनिक शहीद हो गए जबकि दो अन्य घायल हो गए. कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस और सेना ने कुलगाम में लश्कर के जिला कमांडर (गुलजार अहमद रेशी) और एक अन्य को मार गिराया जो 17 अक्टूबर को बिहार के दो गरीब मजदूरों की हत्या में शामिल थे.

एक रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, कुलगाम जिले में अशमुजी-देवसर सड़क पर दो आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद बुधवार शाम को संयुक्त अभियान शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई और बार-बार आत्मसमर्पण की अपील की गयी जिसे आतंकवादियों ने ठुकरा दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की.

