DeshkaZee: पूरा देश ZEE TV के साथ, ट्विटर पर नंबर-1 हुआ ट्रेंड

#DeshkaZee: जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को बदलने पर अड़े इन्वेस्को को लेकर ZEE के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा ने आज जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में खुला चैलेंज दिया कि गलत तरीके से चैनल को टैकओवर ये देश नहीं करने देगा. डॉ. सुभाष चंद्रा ने लाइव प्राइम टाइम शो DNA- Daily news analysis पर इस मामले से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया. इस दौरान ZEEL के समर्थन वाला हैशटैग #DeshkaZee माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था.

ट्विटर पर नंबर एक ट्रेंड कर रहा है #DeshkaZee

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि ZEE देश का इकलौता चैनल है, जिसे आज भी भारत का हर परिवार एक साथ मिलकर देख सकता है. किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कंपनी को देने पर यह संस्कार नहीं बचेगा. इस दौरान ZEE मीडिया ने ट्विटर पर एक हैशटैग #DeshkaZee पोस्ट कर लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की. इस अपील का असर शो के दौरान दिखा. लोगों ने अपना पूरा समर्थन डॉ. सुभाष चंद्रा और जी टीवी के लिए दिया. यही वजह रही कि #DeshkaZee ट्विटर पर नंबर एक ट्रेंड कर रहा है.

40 हजार से अधिक लोगों ने किया ट्वीट

ट्विटर पर लगभग 40 हजार से अधिक लोगों ने #DeshkaZee हैशटैग के साथ डॉ. सुभाष चंद्रा की इस बात में अपना समर्थन दिया. साथ ही सरकार से अपील की कि भारत का नंबर एक चैनल विदेशी हाथों में नहीं जाना चाहिए.

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि हम ZEE नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं. हम हमेशा ZEE के साथ हैं. हमारे ZEE देश की आवाज को बचाइए. हम इसके विदेशी अधिग्रहण के खिलाफ हैं.

We Support Zee Network,, We are Always With Zee, and I Stand With Zee Network Please Save Our Zee 'Desh Ka Awaz'. We Don't Support it's foreign Accusation... #GovernmentofIndia Save Zee #DrSubhashChandra We are with You. #DeshKaZee pic.twitter.com/ax3E0X17Io

— JIBANANANDA GHOSH (@JibananandaG) October 6, 2021