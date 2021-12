Tejashwi Yadav Wedding: बड़े भाई की शादी में जमकर नाचे थे तेजस्वी, देखें Video

Patna: लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के परिवार में खुशियों का माहौल है. उनके घर में एक बार फिर से शहनाई बजने वाली है. उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के सिर पर सेहरा सजने वाला है. लालू परिवार में आखिरी शादी बड़े बेटे तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की वर्ष 2018 में हुई थी.

तेजस्वी यादव आज से नए जीवन में प्रवेश करेंगे. आज दिल्ली में उनकी सगाई (Engagement) होने जा रही है. सूत्रों के अनुसार, शादी किसी इसाई (Christian) लड़की के साथ हो रही है. लड़की का नाम राजश्री बताया जा रहा है. वहीं, यह भी खबर आ रही है कि देर रात शादी (Wedding) का कार्यक्रम भी संपन्न होगा. हालांकि शादी को लेकर कोई कन्फर्मेशन दोनों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है.

बता दें कि बड़े भाई तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की शादी में तेजस्वी (Tejashwi) ने जमकर डांस किया था. इसका वीडियो आज भी उनके ट्विटर हैंडल पर है जिसे देखा जा सकता है. तेजस्वी ने डांस किया था तो उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था. वीडियो खुद तेजस्वी ने ही शेयर किया था और लिखा था- 'देसी ब्यॉज ऑन फ्लोर'.

Desi boys on the floor..Brother’s wedding..We are as we are...Simple & Straight forward pic.twitter.com/eDov7E2Jcq

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 12, 2018