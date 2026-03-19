दो हिस्सों में बंटा बगहा का बाजार: रेलवे फाटक बंद होने के डर से व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन

Bagaha Latest News: बगहा में NH-727 पर रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB गलत तरीका से बनने के बाद शहर के मुख्य बाजार दो हिस्सों में बंट गए हैं. प्रशासन इस रेलवे फाटक को बंद करने की तैयारी कर रहा है. वहीं, इसके विरोध में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया.
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Bagaha News: बगहा में रेलवे फाटक बंद करने के प्रस्ताव के विरोध में व्यापारी लोग का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. शहर में दुकानें बंद कर व्यवसायी ने प्रदर्शन किया. शहर के मीना बाजार, स्टेट बैंक चौराहा होते व्यापारियों का जत्था बैनर पोस्टर लिए NH-727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया. बाद में बगहा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की गईं.
दरअसल, बगहा में NH-727 पर रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB गलत तरीका से बनने के बाद शहर के मुख्य बाजार दो हिस्सों में बंट गए हैं. अब प्रशासन की तरफ से रेलवे फाटक संख्या 50 को बंद करने की तैयारी चल रही है, जिससे स्थानीय व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ गई है. लिहाजा, विरोध में गुरुवार को बगहा के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी. साथ ही रेलवे फाटक समेत अनुमंडल कार्यालय के पास पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया.
व्यवसायियों का कहना है कि फाटक बंद होने से आम लोगों के आवागमन पर असर पड़ेगा. साथ ही उनके व्यवसाय पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. जिससे भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न होंगी. उन्होंने कहा कि अगर रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है तो ग्राहकों का आना-जाना मुश्किल हो जाएगा. इतना हीं नहीं व्यवसायियों का व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा. लिहाजा, शासन और प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए.
बताया जा रहा है कि सड़कों पर उतरे व्यवसायियों ने चेतावनी दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से व्यवसायियों का आक्रोश बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है.
बता दें कि बीते 16 मार्च को व्यवसायियों का जत्था पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह से बेतिया में मुलाकात कर फाटक बन्द करने के पूर्व रेल अंडर पास निर्माण की गुहार लगाया गया था. इसके बावजूद गुरुवार को फाटक बन्द करने को लेकर ROB के नीचे निर्माण कार्य शुरू हुआ रेलवे फाटक 50 से व्यवसायियों ने पैदल मार्च करते एसडीएम ऑफिस तक पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस मुद्दे पर जल्द विचार करने की मांग दोहराई.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
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