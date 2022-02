UGC NET Result 2022: यूजीसी ने की घोषणा, ये है रिजल्ट की डेट

UGC NET Result 2022: यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे. इस संबंध में न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की है.

ये है रिजल्ट पर ऑफिशियल अपडेट

यूजीसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि एक से दो दिनों के भीतर परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे.

UGC says the results for UGC-NET December 2020 and June 2021 exams will be declared in a day or two pic.twitter.com/DKYh0SI0VB

