भारत को मिला 'बेन स्टोक्स' जैसा ऑलराउंडर, अकेले दम पर टीम को जीता रहा है मैच

Ranchi: सर विवियन रिचर्डस मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार को खेले गए अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पस्त करते हुए पांचवी बार खिताब अपने नाम किया है. इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए कई खिलाड़ी आगे आए हैं. इसी कड़ी में एक और खिलाड़ी हैं, जिसने सबका ध्यान खींचा है, वो हैं भारतीय टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी राज बावा.

पूरे टूर्नामेंट में किया यादगार प्रदर्शन

राज ने बल्लेबाज़ी से सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया हैं. उन्होंने 162 की यादगार पारी खेली थी. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाज़ी से भी सबका ध्यान खींचा हैं. उन्होंने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट हासिल किये हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट हासिल किये थे.

वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन

13 और 4/47 बनाम दक्षिण अफ्रीका

42 और 0/24 बनाम आयरलैंड

162 नाबाद और 0/12 बनाम युगांडा

0 और 0/16 बनाम बांग्लादेश

0/20 बनाम ऑस्ट्रेलिया

35 और 5/31 बनाम इंग्लैंड

माइकल वॉन ने भी की तारीफ

Raj Bawa could quite possibly be that seam bowling all rounder #India have been craving for years .. #U19CWC

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 5, 2022