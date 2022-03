Utility News: पांच साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बनवा सकते हैं ब्लू आधार कार्ड

देश भर में आधार कार्ड की उपयोगिता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है. अब तो स्कूलों द्वारा भी बच्चों के एडमिशन के समय आधार कार्ड की मांग की जाती है. ऐसे में, अभिभावक सोचते हैं कि 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के क्या प्रावधान हैं?

बच्चे के लिए बनवाएं बाल आधार

इस स्थिति में अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए उंगलियों के निशान और आंखों के स्कैन की जरूरत नहीं है. यूआईडीएआई की तरफ से जानकारी दी गई है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे का ब्लू कलर का आधार कार्ड बन सकता है, जिसे बाल आधार का नाम दिया गया है. हालांकि, प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों के पांच साल के होने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है. इसके बाद, 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा.

