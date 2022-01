Gallantry Medals: CRPF के डिप्टी कमांडेंट दिलीप मलिक हुए शौर्य चक्र से समानित, 2018 में मार गिराए थे 3 नक्सली

Gaya: गणतंत्र दिवस (Republic Day) की पूर्व संध्या पर सरकार ने सेनाओं के वीरता और अन्य मेडल (Gallantry Medals) की घोषणा की है. इस साल सरकार ने 384 वीरता और दूसरे 'डिफेंस डेकोरेशन' देने की घोषणा की है. जिसमे से नौ मरणोपरांत सहित 12 शौर्य चक्र (Shaurya Chakras) हैं और 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल (Uttam Yudh Seva Medals) हैं.

Dilip Malik, Deputy Comdt of West Bengal Sector CRPF awarded the Shaurya Chakra for displaying bravery and killing 3 hardcore Naxals in an operation on July 25, 2018, in Gaya, Bihar, while being posted in 205 CoBRA BN.#RepublicDay pic.twitter.com/pGvUWkEE1x

— ANI (@ANI) January 25, 2022