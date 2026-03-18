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कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? सीएम नीतीश कुमार ने खुले मंच से दे दिया संकेत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकेतों की राजनीति करते आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा संकेत दिया है. आप इन संकेतों को नकार भी सकते हैं और इसे स्वीकार भी कर सकते हैं. यह उनकी अपनी भाषा है, जिसे समझने में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी मात खा जाते हैं. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:25 PM IST

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)

राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी के बारे में संकेत दे दिया. नीतीश कुमार ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं केंद्र सरकार के सहयोग का बखान भी किया. लोगों को भरोसा दिया कि राज्य में आगे भी सबकुछ अच्छा रहेगा. कार्यक्रम के अंत में कई नेताओं को किनारे करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंचे और उनकी पीठ पर एक हाथ रखकर दूसरा हाथ हवा में लहरा दिया. सम्राट के दोनों हाथ जुड़ गए. इसके बाद से यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे. 

संकेतों से तय नहीं होती मुख्यमंत्री की कुर्सी: अनवर

हालांकि जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संकेतों से नहीं चलती है. नीतीश कुमार को पता है कि बिहार कैसे विकसित होगा, बिहार के सभी समाज के लोग कैसे खुश रहेंगे, सभी वर्गों को लेकर कौन चल सकता है और ऐसे लोगों को नीतीश कुमार अपने साथ शुरू से रखते रहे हैं. अगर सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं और नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर चल रहे हैं, वो समझते हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं. इन बातों को सम्राट चौधरी ने पिछले कई वर्षों में उनके साथ रहकर समझा है. हालांकि उन्होंने कहा कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट चौधरी एक अच्छे लिबरल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट अच्छे लीडर हैं और नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर चलने वाले हैं. फाइनल मुहर प्रधानमंत्री को लगानी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगानी है. 

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आरजेडी MLC सुनील सिंह ने कहा 

राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, पूर्व की घटना आप याद कीजिए कि जिस समय महागठबंधन की सरकार थी और हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे. हर कार्यक्रम में वो सीधे इनके कंधे पर हाथ रखकर इनको आगे बढ़ाते हुए बोलते थे कि अब तो बिहार इन्हीं को देखना है. उन्होंने कहा, अब वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं. बिहार की जनता ने तो नीतीश कुमार को बहुमत दिया था. फिर भी इनको कुर्सी से उतारा गया. ये सब इनका अंदरूनी मामला है. कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन नहीं, यह तय करना अब इनके बूते की बात नहीं रही. इनके अगल-बगल में जो बैठे हुए जो चार-पांच एजेंट हैं, वो लोग और केंद्र से बिहार को चलाया जाएगा. 

एनडीए में कई लोग कतार में हैं: मनोज विश्वास

कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, किसी को पता नहीं है. वे राज्यसभा जा रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं. समय का इंतजार कीजिए. कई तरह की बातें हो रही हैं. एनडीए में कई लोग कतार में खड़े हैं. कभी कहा जाता है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा तो कभी चिराग गुट के मुख्यमंत्री बनने की बात होती है. यह तो समय बताएगा. 

राजद और कांग्रेस अपनी चिंता करें: दानिश इकबाल

बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा, नीतीश कुमार जी ने हमेशा सम्राट चौधरी जी को आगे बढ़ाया है. उपमुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी जी ने भी उनको सहयोग किया है. अभी आरजेडी और कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से उनके विधायक खुद उनके साथ नहीं हैं. उनका संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उनका जो अलायंस है पूरी तरह से बिखरा हुआ है. कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को अपनी पार्टी के अंदर चिंता करने की ज़रूरत है. 

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