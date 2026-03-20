Patna Crime: दानापुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बहन की शादी में शामिल होने के लिए आया था घर

Patna Murder: पटना के दानापुर मे अपराधियों के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पीट पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक युवक की पहचान बिट्टू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक बिट्टू की अपनी बहन की शादी 1 तारीख को थी. जिसकी तैयारी मे दिल्ली से अपने घर दानापुर स्थित तकिया पर आया था. इसी बीच दानापुर स्थित तकिया पर कुछ युवकों के द्वारा बिट्टू की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी.

इस घटना में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही दानापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचे जांच में जुट गई है. साथ ही घटनास्थल से एट और कील को भी बरामद किया है.

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पूरे मामले में दानापुर थानाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि युवक की पिटाई की सूचना मिली थी. घायल अवस्था मे युवक को पटना के एक निजी अस्पताल में भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल जा रहा है और मृतक के परिजनों का बयान लिया जा रहा है. परिजनों के बयान के बाद और सीसीटीवी अवलोकन से हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो पाएगी.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान