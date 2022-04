ज़ी बिहार-झारखंड ने ENBA में मारा Award ka sixar, 6 पुरस्कारों में तीन गोल्ड

दिल्ली: Zee Bihar Jharkhand won the Award: टीवी न्यूज इंडस्ट्री को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वालों को सम्मानित करने के लिए Exchange4media News Broadcasting Award-2021 (ENBA 2021) की घोषणा हो गई है. ENBA अवॉर्ड्स में एक बार फिर Zee Media के रीजनल चैनल का जलवा बरकरार रहा है. चैनल की झोली में अलग-अलग कैटिगरी में कुल छह अवॉर्ड आए हैं. अवॉर्ड की घोषणा के बाद विजेताओं के चेहरे खिले दिखे, साथ ही उन्होंने ये संकल्प भी लिया के वे इसी तरह जनसरोकारों से जुड़े रहेंगे.

तीन गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मिला

ज़ी बिहार-झारखंड को अलग-अलग कैटिगरी में 6 अवॉर्ड्स मिले हैं. इनमें तीन गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर शामिल हैं. इनमें PIRATES OF BIHAR, बिहार का कश्मीर ( Valmiki Tiger Reserve), 'GOOD MORNING BIHAR JHARKHAND', 'DINBHAR' और 'क्या हाल है?, हमें फिक्र है आपकी' ये सारे प्रोग्राम और शो शामिल रहे हैं. इसके अलावा समीर बाजपेयी को बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर हिंदी का खिताब देते हुए उन्हें सिल्वर दिया गया है.

किस प्रोग्राम को किस कैटिगरी में मिला अवॉर्ड, देखिए लिस्ट

1. PIRATES OF BIHAR (पायरेट्स ऑफ बिहार)

Zee Bihar Jharkhand

A13. Best In-depth Series for Regional Channel or Programme (Out of the box) Northern Region-Hindi/Punjabi

इस प्रोग्राम को गोल्ड से नवाजा गया है. इसे Northern Region में हिंदी भाषा में Best In-depth Series (Out of the box) का तमगा हासिल हुआ है.

2. बिहार का कश्मीर ( Valmiki Tiger Reserve)

Zee Bihar Jharkhand

A40. Best Coverage on Travel Sector-Hindi

ट्रैवल और टूरिज्म पर आधारित यह बेस्ट न्यूज कवरेज श्रेणी भी पुरस्कृत की गई है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खूबसूरती को उम्दा कवरेज के साथ जब सामने रखा गया तो यह दर्शकों को इतना पसंद आया कि इसे भी गोल्ड देकर इसका सम्मान बढ़ाया गया.

3. GOOD MORNING BIHAR JHARKHAND

Zee Bihar Jharkhand

A43. Best Breakfast Show- Northern Region

सुबह टेबल पर नाश्ता परोस कर रखा गया हो और रिमोट से टीवी ऑन की गई हो तो जिस अंदाज में Zee Bihar Jharkhand ने Good Morning कहा है, उसका कोई सानी नहीं है. चैनल के शो GOOD MORNING BIHAR JHARKHAND को Best Breakfast Show- Northern Region घोषित करते हुए इसे Bronze से नवाजा गया है.

4.DINBHAR

Zee Bihar Jharkhand

A61. Best Late prime time show Northern Region

दिन भर की भागदौड़ के बाद जब बिहार और झारखंड की आवाम को फुर्सत मिलती है तो लोग देखते हैं ज़ी बिहार झारखंड का फाइनल बुलेटिन 'दिनभर'. रात 11 बजे आने वाला ये प्रोग्राम दिन की सभी बड़े खबरों को समेटकर-चुनकर सामने लाता है. इसे Best Late prime time show Northern Region

घोषित करते हुए Bronze से सम्मानित किया गया है.

5. SAMEER BAJPAYI

Zee Bihar Jharkhand

B16. Best News Producer-Hindi

अवॉर्ड की इस लिस्ट में जिस पायरेट्स ऑफ बिहार प्रोग्राम को बेस्ट का तमगा देते हुए उसे गोल्ड से नवाजा दिया गया है, उसकी सफलता की इबारत बड़ी ही खामोशी से समीर बाजपेयी ने ही लिखी थी. बालू के अवैध खनन के खुले खेल को बेनकाब करने वाले इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट, प्लानिंग, रिसर्च और पैकेज राइटिंग उम्दा तरीके से तैयार हो सके, इसके लिए समीर बाजपेयी जुटे रहे. उनकी इसी मेहनत को Best News Producer-Hindi कैटिगरी में रखते हुए उन्हें Silver दिया गया है.

6. क्या हाल है?, हमें फिक्र है आपकी

Zee Bihar Jharkhand

G7. Best Campaign for Social Cause - Northern Region

ज़ी बिहार-झारखंड सिर्फ अपनी खबरों की वजह से ही नहीं बल्कि सरोकारों की वजह से भी अलग पहचान रखता है. न्यूज चैनल होने के नाते टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होने की रहती है. जी बिहार झारखंड ने ऐसा किया और इस काम में जरिया बना, चैनल का कैंपेन प्रोग्राम क्या हाल है?, हमें फिक्र है आपकी रहा. इसे Best Campaign for Social Cause - Northern Region के लिए गोल्ड वाला तमगा हासिल हुआ है.

जी बिहार झारखंड को अवॉर्ड मिलने पर चैनल के एडिटर राजकमल चौधरी ने कहा कि चैनल पिछले पांच साल से टीआरपी के सभी मानकों पर नंबर 1 बना हुआ है. दर्शकों ने हमारे जनसरोकार की पत्रकारिता पर विश्वास जताया है, उसे हम आगे भी कायम रखेंगे. ENBA अवॉर्ड की शुरुआत 2008 में हुई थी. यह अवॉर्ड मीडिया में कार्यरत उन पत्रकारों को दिया जाता है, जिन्‍होंने टीवी न्‍यूज इंडस्‍ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.