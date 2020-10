बिहार में नीतीश को रिटायर कर अपना CM चाहती है BJP, RSS की योजना पर हो रहा काम: ओवैसी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav 2020) में ताल ठोक रही एआईएमआईएम (AIMIM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम चाहती है.

हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'पीएम ने एलजेपी के बारे में एक शब्द नहीं कहा. वह एक बार में 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से 1 पर बिहार का शासन करना चाहते हैं.'

ओवौसी ने आगे कहा, 'उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. यह एक स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है और नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है. यह भाजपा और आरएसएस की योजना है.'

PM didn't mention LJP. He's trying to ride 2 horses at once & wants to rule Bihar on 1 of them. He's released an election manifesto pledging 19 lakh jobs; a clear indication that BJP wants their CM in Bihar & retire Nitish Kumar. This is BJP & RSS's plan: Asaduddin Owaisi, AIMIM pic.twitter.com/68PbzE0lUH

