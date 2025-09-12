बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं. दो साल से सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट लंबित है, जबकि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रशासन ने सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. झारखंड सरकार के बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि पिछले दो साल से प्लांट का सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट झारखंड सरकार के कारखाना निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. जबकि हर साल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है.
जांच में यह भी सामने आया कि प्लांट में स्किल्ड कर्मचारियों का काम ऑनस्किल्ड लेबर से कराया जा रहा है, जिससे दुर्घटना बढ़ती जा रही है. पिछले छह महीनों में कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें दो कर्मचारियों की मौत भी हुई है. सबसे चौंकाने वाली घटना ब्लास्ट फर्नेस में हुई, जिसमें एक कर्मचारी गर्म पिघले लोहा में जल गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जांच में पाया गया कि सुरक्षा उपकरण और पीपीई किट वर्करों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं.
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने कहा कि प्लांट प्रबंधन द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है. बीएसएल के ईडी वर्क्स और सभी सीजीएम जिम्मेदार हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो कारखाना निरीक्षक कार्यालय द्वारा नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि अगर जल्द बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा सेफ्टी का ऑडिट रिपोर्ट बोकारो के झारखंड सरकार के कारखाना निरीक्षक कार्यालय में जमा नहीं कराया तो हमलोग नोटिस भेजकर कानून सम्मत करवाई करेंगे.यह मामला प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इनपुट: मृत्युंजय मिश्रा
