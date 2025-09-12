बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2918855
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं. दो साल से सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट लंबित है, जबकि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रशासन ने सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:45 AM IST

Trending Photos

बोकारो स्टील प्लांट
बोकारो स्टील प्लांट

Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. झारखंड सरकार के बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि पिछले दो साल से प्लांट का सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट झारखंड सरकार के कारखाना निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. जबकि हर साल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है.

जांच में यह भी सामने आया कि प्लांट में स्किल्ड कर्मचारियों का काम ऑनस्किल्ड लेबर से कराया जा रहा है, जिससे दुर्घटना बढ़ती जा रही है. पिछले छह महीनों में कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें दो कर्मचारियों की मौत भी हुई है. सबसे चौंकाने वाली घटना ब्लास्ट फर्नेस में हुई, जिसमें एक कर्मचारी गर्म पिघले लोहा में जल गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जांच में पाया गया कि सुरक्षा उपकरण और पीपीई किट वर्करों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: 12 सितंबर शाम 4 बजे करेंगे धमाका, बिहार पुलिस को पाकिस्तान से मिली धमकी, अलर्ट जारी

Add Zee News as a Preferred Source

उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने कहा कि प्लांट प्रबंधन द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है. बीएसएल के ईडी वर्क्स और सभी सीजीएम जिम्मेदार हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो कारखाना निरीक्षक कार्यालय द्वारा नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 उन्होंने कहा कि अगर जल्द बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा सेफ्टी का ऑडिट रिपोर्ट बोकारो के झारखंड सरकार के कारखाना निरीक्षक कार्यालय में जमा नहीं कराया तो हमलोग नोटिस भेजकर कानून सम्मत करवाई करेंगे.यह मामला प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इनपुट: मृत्युंजय मिश्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bokaro News

Trending news

Bokaro News
बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा, अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
Bihar Bomb Threat
12 सितंबर शाम 4 बजे करेंगे धमाका, बिहार पुलिस को पाकिस्तान से मिली धमकी, अलर्ट जारी
Motihari Weather
मोतिहारी वाले छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें, वरना हो जाएगी दिक्कत! देखिए रिपोर्ट
Begusarai News
'साथ नहीं रहोगे तो जान दे दूंगी', दो बच्चों की मां ने प्रेमी से इतना बोला और फिर...
Katihar News
2 बच्चों की मां को युवक से हुआ इश्क, 3 साल बना संबंध, जब पहुंची प्रेमी के गांव तो...
Muzaffarpur News
बैंककर्मी की पत्नी ने की खुदकुशी, हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी!
Darbhanga News
'तुम मुझसे ही शादी करोगे ना', प्रेमिका चढ़ी बिजली के हाईटेंशन पोल पर,प्रेमी आ फिर...
Jharkhand news
'तुम्हें उड़ा देंगे', स्वास्थ्य मंत्री को धमकी देने वाला मेडिकल छात्र गिरफ्तार
Muzaffarpur News
मां-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गई थी लड़की, वार्ड पार्षद ने लुट ली इज्जत
Bettiah news
हादसे के बाद भी नहीं टूटा हौसला, दिव्यांग अरविंद का जज्बा बना युवाओं के लिए मिसाल
;