Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3132753
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक

Tejaswini Singh: तेजस्विनी बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेजस्वी और बहुआयामी छात्रा रही हैं. वह बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक प्रभारी (एमआरडी) राजेश कुमार और बीएस सिटी कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. पल्लवी प्रवीण की सुपुत्री हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 06:18 PM IST

Trending Photos

बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक
बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक

UPSC Resut 2025: बोकारो की होनहार बेटी तेजस्विनी सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 62 हासिल कर जिले और झारखंड का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि तेजस्विनी ने यह शानदार सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है.

तेजस्विनी बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेजस्वी और बहुआयामी छात्रा रही हैं. वह बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक प्रभारी (एमआरडी) राजेश कुमार और बीएस सिटी कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. पल्लवी प्रवीण की सुपुत्री हैं.

उन्होंने डीपीएस बोकारो से नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ नृत्य, वाद-विवाद और अन्य सह-शैक्षिक गतिविधियों में भी वह हमेशा आगे रही हैं. वर्ष 2018 में 12वीं के बाद उन्होंने बीआईटी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही मैनेजमेंट की तैयारी करते हुए IIM CAT में 99.84 परसेंटाइल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. तेजस्विनी और उनके माता-पिता ने इस सफलता का श्रेय डीपीएस बोकारो के मजबूत शैक्षणिक आधार को दिया है.

यह भी पढ़ें:गोपालगंज के 'दो लाल' बनेंगे अफसर: अभिनव को 247वीं और विशाल को मिली 334वीं रैंक

TAGS

BokaroTejaswini SinghUPSC

Trending news

Bokaro
बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक
Mukesh Varnwal
मेडिकल स्टोर चलाने वाले पिता के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में मुकेश वर्णवाल पास
Vaishali news
वैशाली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर फायरिंग का दावा, मौके से कारतूस बरामद
nishant kumar
नीतीश के उत्तराधिकारी की आहट? कल JDU की सदस्यता लेंगे निशांत कुमार
BJP
'भाजपा ने कुछ खिलाकर नीतीश कुमार की मति भ्रष्ट कर दी', इरफान अंसारी का बड़ा हमला
congress
क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग
Bihar politics
2025 से 30 हमको चाहिए नीतीश, नारों के बीच क्यों लगे मुर्दाबाद के नारे?
Bihar liquor ban
'जब तक नीतीश, तब तक शराबबंदी', मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख
UPSC Result 2025
पिता को दी मुखाग्नि, 11 दिन बाद दिया UPSC इंटरव्यू; किशनगंज की बेटी ने किया कमाल
Sitamarhi BDO Krishna Ram
आय से अधिक संपत्ति मामले में बीडीओ कृष्णा राम के पांच ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी