बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक

UPSC Resut 2025: बोकारो की होनहार बेटी तेजस्विनी सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 62 हासिल कर जिले और झारखंड का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि तेजस्विनी ने यह शानदार सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है.
तेजस्विनी बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेजस्वी और बहुआयामी छात्रा रही हैं. वह बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक प्रभारी (एमआरडी) राजेश कुमार और बीएस सिटी कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. पल्लवी प्रवीण की सुपुत्री हैं.
उन्होंने डीपीएस बोकारो से नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ नृत्य, वाद-विवाद और अन्य सह-शैक्षिक गतिविधियों में भी वह हमेशा आगे रही हैं. वर्ष 2018 में 12वीं के बाद उन्होंने बीआईटी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.
इसके साथ ही मैनेजमेंट की तैयारी करते हुए IIM CAT में 99.84 परसेंटाइल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. तेजस्विनी और उनके माता-पिता ने इस सफलता का श्रेय डीपीएस बोकारो के मजबूत शैक्षणिक आधार को दिया है.
