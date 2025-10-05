Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2948686
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार दिन से लापता महिला मुखिया रांची से बरामद

Jharkhand News: गोमिया थाना क्षेत्र में लापता हुई सबसे कम उम्र की महिला मुखिया को पुलिस ने खोज लिया है. पुलिस ने सपना की खोज करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:13 PM IST

Trending Photos

बोकारो न्यूज
बोकारो न्यूज

Jharkhand News: बोकारो जिलें के गोमिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. लापता हुई सबसे कम उम्र की महिला मुखिया को पुलिस ने खोज लिया है. मुखिया का नाम सपना कुमारी है. वह गोमिया प्रखंड अंतर्गत पलिहारी गुरुडीह पंचायत की मुखिया थी. सपना के पति ने गोमिया थाना में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी. तब से ही पुलिस सपना कुमारी की खोजबीन में जुटी हुई थी.

मुखिया सपना को पुलिस ने काफी खोजबीन करने के बाद रांची के रातू से बरामद किया. पुलिस अभी सबके सामने कुछ भी बयान देने से बच रही है. सपना को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी. साथ ही वह काफी रील्स भी बनाया करती थी लेकिन लापता वाले समय वह अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई थी. 

ये भी पढे़ं:Sahibganj News: गंगा में मिली मृत डॉल्फिन से मचा हड़कंप, वन विभाग ने शुरू की जांच

Add Zee News as a Preferred Source

बता दे कि मुखिया 2 अक्टूबर को दोपहर में अपने घर से ही लापता हुई थी, जिसकी जानकारी उनके पति ने पुलिस को दी थी. इसके बाद पुलिस ने सपना की खोज करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई और विशेष छापेमारी अभियान चलाकर उन्हें रेतू में बरामद कर लिया . 

इनपुट: मृत्युंजय मिश्रा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsCapital Ranchi News

Trending news

bihar chunav 2025
PK को भारी पड़ा केजरीवाल स्टाइल! संजय जायसवाल ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा
Jharkhand news
बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार दिन से लापता महिला मुखिया रांची से बरामद
Nityanand Rai
'लालू-राबड़ी के जंगलराज का खौफ बिहार आज भी भूला नहीं...': नित्यानंद राय
bihar chunav 2025
इलेक्शन कमीशन आज कर सकता है चुनावों का ऐलान! आखिर कब होगा सीट शेयरिंग
Bihar Weather
नेपाल की बारिश बिहार में लाई तबाही, मोतिहारी में बाढ़ जैसी हालात
Kajal Raghwani
काजल राघवानी का नया भोजपुरी गाना ‘पिया बाटेला कमाई पटीदार के’ रिलीज
Bihar News
दुधौरा नदी का बांध 4 जगह से टूटा, कई गांवों में भरा पानी, हजारो एकड़ फसल बर्बाद!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में कब होंगे चुनाव? इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
# Bihar news
Bihar Crime: वैशाली में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को गोली मार हुए फरार
Patna crime news
एयरफोर्स जवान की हत्या कराना चाहती थी उसकी पत्नी, भैसुर के लिए भी दे रखी थी सुपारी
;