बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार दिन से लापता महिला मुखिया रांची से बरामद

Jharkhand News: बोकारो जिलें के गोमिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. लापता हुई सबसे कम उम्र की महिला मुखिया को पुलिस ने खोज लिया है. मुखिया का नाम सपना कुमारी है. वह गोमिया प्रखंड अंतर्गत पलिहारी गुरुडीह पंचायत की मुखिया थी. सपना के पति ने गोमिया थाना में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी. तब से ही पुलिस सपना कुमारी की खोजबीन में जुटी हुई थी.

मुखिया सपना को पुलिस ने काफी खोजबीन करने के बाद रांची के रातू से बरामद किया. पुलिस अभी सबके सामने कुछ भी बयान देने से बच रही है. सपना को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी. साथ ही वह काफी रील्स भी बनाया करती थी लेकिन लापता वाले समय वह अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई थी.

बता दे कि मुखिया 2 अक्टूबर को दोपहर में अपने घर से ही लापता हुई थी, जिसकी जानकारी उनके पति ने पुलिस को दी थी. इसके बाद पुलिस ने सपना की खोज करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई और विशेष छापेमारी अभियान चलाकर उन्हें रेतू में बरामद कर लिया .

इनपुट: मृत्युंजय मिश्रा

