Bokaro News: बोकारो में तेल टैंकर ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे पुलिस कर्मी
बोकारो

Bokaro News: बोकारो में तेल टैंकर ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे पुलिस कर्मी

Bokaro Road Accident: बताया जा रहा है कि बोकारो में बारी कोऑपरेटिव की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक तेल टैंकर ट्रक ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि पुलिस गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद तेल टैंकर का चालक फरार हो गया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:55 AM IST

दुर्घटनाग्रस्त पुलिस जीप
दुर्घटनाग्रस्त पुलिस जीप

Oil Tanker Hit Police Vehicle In Bokaro: झारखंड के बोकारो जिले से बड़ी खबर आ रही है. यहां एक तेल टैंकर ट्रक ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है. इस हादसे में पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. गनीमत रही कि सभी पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. वहीं डिवाइडर के पास खड़ा एक दूसरा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. आरोपी तेल टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. यह घटना बोकारो के सेक्टर-12 थाना अंतर्गत एनएच उकरीद मोड़ के पास हुई है.

बताया जा रहा है कि बोकारो में बारी कोऑपरेटिव की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक तेल टैंकर ट्रक ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि पुलिस गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके परखच्चे उड़ गए. गनीमत रही कि इसमें पुलिस के पेट्रोलिंग टीम इस घटना से ठीक थोड़ी देर पहले गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल में लगी हुई थी. जिसके कारण पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. हालांकि, इस घटना में एक दूसरा ट्रक ड्राइवर को चपेट में ले लिया, जो नो एंट्री के कारण अपने ट्रक को खड़ा करके डिवाइडर के पास खड़ा था. 

घायल ट्रक चालक की पहचान कोडरमा जिले के जयनगर निवासी ट्रक चालक राजकुमार यादव के रूप में हुई है. उसके सिर और पैर में गहरी चोट आई है. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. नो-एंट्री होने के कारण चालक राजकुमार अपने ट्रक को खड़ा कर सड़क के डिवाइडर के पास खड़ा था. तभी यह हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस वक्त पुलिस पेट्रोलिंग टीम गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक का जायजा ले रही थी. तभी अचानक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 12 थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाया. थाना प्रभारी ने अस्पताल जाकर घायल की स्थिति का जायजा लिया और फोन पर परिजनों को सूचना दी. पुलिस ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया. 

रिपोर्ट- मृत्युंजय

