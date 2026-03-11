बोकारो में भारी बवाल: दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद फूंकी कार, सेक्टर 8 बना रणक्षेत्र

Jharkhand News: झारखंड के बोकारो में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सेक्टर 8 बी स्कूल परिसर में दो गुटों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और माहौल इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष के युवकों की कार को आग के हवाले कर दिया गया. घटना के दौरान पथराव भी हुआ, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की. इस दौरान कार में सवार युवक कुणाल के लापता होने की खबर से परिजनों की चिंता और बढ़ गई. देर रात तक पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा.

पुराने विवाद से भड़की झड़प

बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद पुराने झगड़े को लेकर भड़का. करीब एक माह पहले सिटी थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसी मामले में आरोपियों की तलाश और पहचान कराने के लिए कुछ लोग सेक्टर 8 पहुंचे थे. इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया.

कार में लगाई आग, पथराव से बिगड़ा माहौल

झड़प के दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ. इसी दौरान एक पक्ष के युवकों की कार को दूसरे पक्ष के लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देर रात तक सेक्टर 4 थाना में लोगों की भीड़ लगी रही. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और जांच शुरू कर दी.

कुणाल अस्पताल में मिला, जांच में जुटी पुलिस

घटना के दौरान युवक कुणाल के लापता होने की खबर से परिजन परेशान हो गए और सेक्टर 4 थाना पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई. पुलिस भी देर रात तक उसकी तलाश करती रही. बाद में जानकारी मिली कि कुणाल का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल सिटी डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा