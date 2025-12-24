Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3051783
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो में 20 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता होगी कम

Jharkhand News: बोकारो जिले के दुगदा स्थित बीसीसीएल कोल वाशरी परिसर में 20 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट शुरू हो गया है. केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया. 138 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्लांट से डीवीसी चंद्रपुरा ग्रिड को बिजली आपूर्ति हो रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:21 PM IST

Trending Photos

बोकारो में 20 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ
बोकारो में 20 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ

Jharkhand News: बोकारो जिले के दुगदा स्थित बीसीसीएल के कोल वाशरी प्लांट परिसर में स्थापित 20 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट शुरू हो गया है. केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने धनबाद स्थित कोयला भवन से ऑनलाइन माध्यम के जरिए प्लांट का उद्घाटन किया. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया.
कोल इंडिया की ओर से करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह सोलर पावर प्लांट दुगदा कोल वाशरी परिसर में लगाया गया है. यह परियोजना देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कोयला उत्पादन से जुड़े कार्यों के साथ-साथ राज्य के पावर ग्रिड को भी सशक्त करेगा.

यह सोलर पावर प्लांट 31 मार्च 2025 से नियमित रूप से 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है और डीवीसी चंद्रपुरा के पावर ग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर रहा है. इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी. उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा कोयला क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया गया यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ये भी पढ़ें: 'MGNREGA' बनी 'वीबी जी राम जी' तो मचा सियासी बवाल, झारखंड में शुरू हुआ 'वाक युद्ध'!

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है. कोल इंडिया चेयरमैन बी. साईं राम ने बताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा. वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि दुगदा सोलर पावर प्लांट न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा. 

इस परियोजना की शुरुआत से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और देश के ऊर्जा क्षेत्र में हरित परिवर्तन को नई गति मिलेगी. इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शून्य प्रतिशत कार्बन विसर्जन के लिए काम कर रही है. कोल इंडिया की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन बढ़ाना और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करना बहुत जरूरी है.

इनपुट: आईएएनएस

 

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
बोकारो में 20 मेगावाट सोलर प्लांट का शुभारंभ, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम
Bihar News
चारों ओर धुआं ही धुआं! मधुबनी बस स्टैंड में सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ लाखों का नुकसान
Bihar News
नारायणपुर रेलवे भूमि पर बुलडोजर का कहर, अतिक्रमण हटाओ अभियान में अवैध निर्माण ध्वस्त
Patna Weather
भीषण ठंड और कोहरे से कांप उठा पटना, पूरे राज्य में 28 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट
Muzaffarpur News
रील्स के लिए 3 नाबालिग लड़कों ने वंदे भारत पर किया पथराव, अब RPF ने किया गिरफ्तार
Bihar school closed
शीतलहर के कारण बिहार के कई जिलों में स्कूल बंद, ठंड से राहत की उम्मीद नहीं
rajan ji maharaj bhajan
जब मन हो उदास हो और जिंदगी लगने लगे बोझ तब सुन लें राजन जी महाराज के ये भजन
Begusarai News
सुबह-सुबह जिम जा रहा था JDU का छात्र नेता, रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली, मची दहशत
Bhagalpur Weather
जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में भागलपुर, कैमूर में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी
Patna Petrol Diesel Price Today
लगातार दूसरे दिन बढ़ीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, देखिए अब कितना पहुंचा रेट?