शॉर्ट सर्किट... आग.. और फिर 20 धमाके! बोकारो में राख की ढेरी में बदला टेंट हाउस

Bokaro News: बोकारो के सिवानडीह आजाद नगर के बीच उपी टेंट हाउस में भीषण आग लग गई. टेंट में रखा गैस से भरा 20 सिलेंडर जो आग लगते ही एक-एक करके सभी सिलेंडर फटने लगे. एकाएका 20 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. जिससे काफी नुकसान हुआ. इस घटना में दो घर के साथ कई दुकान जल गई. साथ ही 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए.

दरअसल, इस टेंट हाउस में गैस सिलेंडर भरकर रखा हुआ था, जिसे दुकानदार की तरफ से लोग को पहुंचना था. यह गैस सिलेंडर डिलीवरी का भी साथ-साथ बिजनेस का भी काम करता था. दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगते ही पूरा टेंट हाउस धू धू कर जलने लगा और इसमें रखे गैस सिलेंडर एक एक करके ब्लास्ट करने लगे. आसपास लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वहीं, घटना का सूचना पाकर मौके पर 6 दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका. इस दौरान लोगों की काफी भीड़ हो गई और नेशनल हाईवे सिवनडीह के पास पूरी तरह से जाम हो गया. सूचना पाकर माराफारी थाना समेत डीएसपी और कई थाना के पुलिस दलबल के साथ पहुंची. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस घटना में दो घर के साथ आसपास के कई दुकान को चपेट में आ गई. गनीमत रही ही समय रहते लोगों ने इस क्षेत्र को खाली कर दिया, नहीं तो जिस तरह से गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर रहा था, कई बड़ी घटना घट सकती थी.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

