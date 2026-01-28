Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3089709
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा! प्यार में नाकाम प्रेमी चढ़ा 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर

बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बुधवार को मध्य प्रदेश के एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया. फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद युवती द्वारा शादी से मना करने पर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने काफी मशक्कत और फोन पर बातचीत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:04 PM IST

Trending Photos

बोकारो में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा!
बोकारो में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा!

बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को उस वक्त 'शोले' फिल्म जैसा नजारा देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश से आया एक युवक 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फेसबुक पर हुए प्यार में नाकाम होने और युवती द्वारा शादी से इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए यह कदम उठाया. पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए फोन पर युवक को मनाया और उसकी मांगें मानने का भरोसा देकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

पूरी घटना के केंद्र में मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला भोजराज चंदेल है. भोजराज को बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के नेपाली पाड़ा की एक युवती से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था. अपने प्यार को पाने की खातिर वह मध्य प्रदेश से बोकारो पहुँच गया. जानकारी के अनुसार, वह पहले भी एक बार बोकारो आया था, लेकिन तब भी युवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था. बुधवार को जब दोबारा युवती ने शादी और साथ जाने की बात ठुकरा दी, तो आहत होकर भोजराज बसंती मोड़ स्थित मोबाइल टावर के शीर्ष पर जा चढ़ा.

युवक को टावर की ऊँचाई पर देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे. टावर की ऊँचाई अधिक होने के कारण नीचे से दी जा रही आवाजें युवक तक नहीं पहुँच पा रही थीं. ऐसे में पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया और युवक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. काफी देर तक चली बातचीत और पुलिस द्वारा 'सारी बातें मानने' के आश्वासन के बाद युवक का गुस्सा शांत हुआ और वह धीरे-धीरे नीचे उतरा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- UGC रेगुलेशन पर 'छात्र संग्राम': पटना में जलाई गईं कॉपियां, रांची की सड़कों पर उतरे

सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और युवक को तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले आई. हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वह युवती पर शादी का दबाव बना रहा था. फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के गंभीर और जोखिम भरे परिणामों को उजागर किया है.

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

TAGS

Bokaro News

Trending news

UGC Controvery
UGC रेगुलेशन पर 'छात्र संग्राम': पटना में जलाई गईं कॉपियां, रांची की सड़कों पर उतरे
UGC Controvery
OPINION: रोहित वेमुला-पायल तडवी केस और दमनकारी नियम!
Vaishali news
PMCH से पुलिस को मटन पार्टी देकर फरार हुए कुख्यात प्रिंस के घर चस्पा हुआ इश्तेहार
Saharsa news
मधेपुरा में शादी का झांसा देकर मंदिर बुलाया, फिर साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप
Indian Railway News
भागलपुर और पटना से खुलेगी 'आस्था की ट्रेन': 8 रात और 9 दिन का पावन सफर
Bihar News
बिहार की प्रगति का नया हाईवे: दानापुर से कोइलवर तक ₹1969 करोड़ का निवेश
Ranchi News
UGC गाइडलाइंस के समर्थन में तेली समाज, PM पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को दी चेतावनी
Bihar Weather
बारिश के बाद और बढ़ेगी ठंड: हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का बिहार पर होगा सीधा असर
Saran News
सारण में अपराधियों का तांडव, युवा इंजीनियर विकास तिवारी की गोली मारकर हत्या
BIADA
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 25 नए कारखानों के लिए बियाडा ने आवंटित की जमीन