बोकारो में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा! प्यार में नाकाम प्रेमी चढ़ा 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर

बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को उस वक्त 'शोले' फिल्म जैसा नजारा देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश से आया एक युवक 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फेसबुक पर हुए प्यार में नाकाम होने और युवती द्वारा शादी से इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए यह कदम उठाया. पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए फोन पर युवक को मनाया और उसकी मांगें मानने का भरोसा देकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

पूरी घटना के केंद्र में मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला भोजराज चंदेल है. भोजराज को बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के नेपाली पाड़ा की एक युवती से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था. अपने प्यार को पाने की खातिर वह मध्य प्रदेश से बोकारो पहुँच गया. जानकारी के अनुसार, वह पहले भी एक बार बोकारो आया था, लेकिन तब भी युवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था. बुधवार को जब दोबारा युवती ने शादी और साथ जाने की बात ठुकरा दी, तो आहत होकर भोजराज बसंती मोड़ स्थित मोबाइल टावर के शीर्ष पर जा चढ़ा.

युवक को टावर की ऊँचाई पर देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे. टावर की ऊँचाई अधिक होने के कारण नीचे से दी जा रही आवाजें युवक तक नहीं पहुँच पा रही थीं. ऐसे में पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया और युवक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. काफी देर तक चली बातचीत और पुलिस द्वारा 'सारी बातें मानने' के आश्वासन के बाद युवक का गुस्सा शांत हुआ और वह धीरे-धीरे नीचे उतरा.

सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और युवक को तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले आई. हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वह युवती पर शादी का दबाव बना रहा था. फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के गंभीर और जोखिम भरे परिणामों को उजागर किया है.

