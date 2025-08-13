बोकारो में जुआ अड्डा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधी गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2879516
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

बोकारो में जुआ अड्डा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधी गिरफ्तार

Bokaro News: बोकारो पुलिस ने माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोड़ा में जुआ अड्डे पर हुई लूट और हत्या कांड का खुलासा किया है.

Edited By:  Nishant Bharti|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

जुआ अड्डा हत्याकांड
जुआ अड्डा हत्याकांड

बोकारो: बोकारो पुलिस ने बीते दिनों माराफारी थाना क्षेत्र में जुआ अड्डे पर हुई लूट और हत्या के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस कांड में शामिल मास्टरमाइंड समेत पांच अपराधियों को हथियारों और लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है. घटना 1/2 अगस्त की रात ग्राम बांसगोड़ा स्थित गोमिया जनरल स्टोर के पास हुई थी. पुलिस के अनुसार, उस रात कुछ लोग जुए में लिप्त थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे. उन्होंने जुआरियों से पैसे लूटने की कोशिश की और इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की. गोली लगने से मटु दास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बीजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल गोली का खोखा बरामद किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अनिमेष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आठ में से पांच अपराधियों को धर दबोचा. गिरफ्तार अपराधियों में मास्टरमाइंड बिरबल कुमार सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा (निवासी खेतको, पेटरवार) शामिल है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे आठ गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. अन्य गिरफ्तार अपराधियों में शेखर कुमार उर्फ शेखर प्रजापति, प्रमोद कुमार धर, कृष कुमार और सुरजदेव सिंह उर्फ बटलर शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इन सभी का भी आपराधिक इतिहास रहा है.

ये भी पढ़ें- Bihar SIR: क्या है लाल बाबू केस? जिसका बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिक्र

गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, जिंदा गोलियां, दो मोटरसाइकिल, लूटी गई चांदी की चेन, ₹2000 नकद, पांच स्मार्टफोन, हेलमेट, रेनकोट और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने पेटरवार वाइन शॉप लूट कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. बोकारो एसपी ने एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधी प्रोफेशनल हैं और अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bokaro News

Trending news

TIRANGA_YATRA
भारी बारिश के बीच निकाली गई एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा
patna news
चुनावी प्रक्रिया में लगे BLO की वेतन में वृद्धि , 10 नहीं... अब मिलेगा 14 हजार
Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी हुआ नोटिस
Bettiah news
11 कुख्यात अपराधियों को डीएम ने किया थाना बदर, दो बार दर्ज कराएंगे हाजरी
Bettiah news
कांट्रेक्ट किलर शिकारी यादव गिरफ्तार, रामदेव राम हत्याकांड का है आरोपी
Election Commission
मुजफ्फरपुर की मेयर को EC का नोटिस, वोटर लिस्ट में नाम पर 16 अगस्त तक मांगा जवाब
Bihar SIR
बिहार का SIR वोटर फ्रेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी 11 दस्तावेज मांगे जाते तो...
AIMIM
'21 अगस्त से सीमांचल में होगा बवाल', ओवैसी की पार्टी AIMIM का खुला ऐलान
Bihar SIR
क्या है लाल बाबू केस? जिसका बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिक्र
Muzaffarpur News
खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गईं थी बच्ची, तभी पहुंचा युवक और संबंध बनाने लगा
;