बोकारो में जुआ अड्डा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधी गिरफ्तार

बोकारो: बोकारो पुलिस ने बीते दिनों माराफारी थाना क्षेत्र में जुआ अड्डे पर हुई लूट और हत्या के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस कांड में शामिल मास्टरमाइंड समेत पांच अपराधियों को हथियारों और लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है. घटना 1/2 अगस्त की रात ग्राम बांसगोड़ा स्थित गोमिया जनरल स्टोर के पास हुई थी. पुलिस के अनुसार, उस रात कुछ लोग जुए में लिप्त थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे. उन्होंने जुआरियों से पैसे लूटने की कोशिश की और इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की. गोली लगने से मटु दास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बीजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल गोली का खोखा बरामद किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अनिमेष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आठ में से पांच अपराधियों को धर दबोचा. गिरफ्तार अपराधियों में मास्टरमाइंड बिरबल कुमार सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा (निवासी खेतको, पेटरवार) शामिल है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे आठ गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. अन्य गिरफ्तार अपराधियों में शेखर कुमार उर्फ शेखर प्रजापति, प्रमोद कुमार धर, कृष कुमार और सुरजदेव सिंह उर्फ बटलर शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इन सभी का भी आपराधिक इतिहास रहा है.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, जिंदा गोलियां, दो मोटरसाइकिल, लूटी गई चांदी की चेन, ₹2000 नकद, पांच स्मार्टफोन, हेलमेट, रेनकोट और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने पेटरवार वाइन शॉप लूट कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. बोकारो एसपी ने एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधी प्रोफेशनल हैं और अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

