न्याय मिलने तक नहीं जलेगी चिता: गर्भ में पल रहा था 4 महीने का बच्चा, ससुरालियों पर महिला को मारने का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2928500
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

न्याय मिलने तक नहीं जलेगी चिता: गर्भ में पल रहा था 4 महीने का बच्चा, ससुरालियों पर महिला को मारने का आरोप

Bokaro News: झारखंड के बोकारो से एक खबर सामने आ रही है. जहां शमशान घाट में शव पहुंचने के बाद हंगामा होने लगा. परिजनो का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नही होगा तब तक शव की अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा. मौके पर पहुंची पुलिस ने परीजनों को मनाने की कोशीश की. अंत में पुलिस को शव फिर से शमशान घाट से ले जाकर मर्चरी में रखना पड़ा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:24 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bokaro News: झारखंड के बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 17 सितंबर को हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में ससुराल में मौत हो गई. इसी साल 22 अप्रैल को महिला की शादी हुई थी. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति, सास सहित अन्य परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए हरला थाने में लिखित शिकायत की थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति को हिरासत में लिया था. 

परिजनों का आरोप है कि जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन बेटी से बात हुई थी. उसके बाद अचानक खबर आई की बेटी की मौत हो गई है. ससुराल जाने पर शव कमरे में पड़ा हुआ मिला. उसके गले में निशान भी थे. परिजन का कहना है कि अगर कोई आत्महत्या करता तो भला कमरे में कैसे शव पड़ा हुआ मिला. परिजन ने यह भी जानकारी दी कि मृतका 4 महीने की प्रेग्नेंट थी. लड़की के मायके वालों का आरोप है कि ससुराली हमेशा दहेज मांगते थे.

ये भी पढ़ें: बोकारो में फिरौती के लिए छात्र की हत्या, पत्थर से कुचलकर कॉलोनी में फेंका शव

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी आरोप है कि शव का पोस्टमार्टम कराने की जानकारी भी घरवालों को नहीं दी गई. आनन फानन पोस्टमार्टम करवाकर शव को जलाने की कोशिश की गई. सूचना मिलने पर महिला के मायके वाले श्मशान घाट पहुंच गए और दाह संस्कार कराने से रोक दिया. 

परिजनों का कहना है कि केवल पति पकड़ा गया है, बाकी चार आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं. जब तक उन सबकी गिरफ्तारी नहीं होती, शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा. परिजनों ने एक नहीं बल्कि दो की जान जाने की बात कही है. फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है.

इनपुट: मृत्युंजय मिश्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bokaro News

Trending news

Begusarai News
महिला ने लगाया आरोप और युवक की हो गई मॉब लिंचिंग, बेगूसराय में घटी ये घटना
Bihar News
गयाजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पिंडदान-तर्पण, जिला प्रशासन अलर्ट
Jharkhand news
30 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, DGP अनुराग गुप्ता से छीना गया ACB और CID का चार्ज
Bihar News
अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए
Bhojpuri news
कहां हैं मनी मिराज हो गया खुलासा? वन्नू दी ग्रेट ने ये वीडियो किया पोस्ट
Bihar News
दारोगा का सिर फटा, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीना, पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला
Bihar News
20 सितंबर के बाद कैसे होगा जमीन के कागजात में सुधार का काम? यहां सबकुछ जानिए
Ranchi News
नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा
Bihar News
त्योहारों में घर जाना हुआ आसान,BSRTC बिहार से इन 5 राज्यों के लिए चलाएगा स्पेशल बसें
Chatra News
प्रेमी 4 बच्चों का पिता, प्रेमिका ने बुलाया मिलने और मार डाला
;