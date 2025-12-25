क्रिसमस पर बोकारो में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, नाराज ग्रामीणों ने उल्टे पांव भगाया!

Bokaro News: बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत काला पत्थर गांव में बुधवार (24 दिसंबर) को कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, बुधवार दिन के करीब 2 बजे कुछ लोग गांव में धार्मिक सभा के नाम पर पहुंचे और भोले-भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने लगे. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें ईशु के शरण में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

बताया जा रहा है कि उक्त लोग कतरास के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग एकत्रित हो गए और इसका विरोध शुरू कर दिया. विरोध और लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने आए लोग वहां से निकल पड़े. इस दौरान गांव में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई. मामले को लेकर ग्रामीणों की ओर से चास मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की गई है. आवेदन में प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क किया

बोकारो में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की हुई मौत के बाद शव को सड़क पर रख मुआवजा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन. मामला थर्मल थाना क्षेत्र के कथारा मुख्य चौक पर शव को सड़क पर रख मुआवजा की मांग को लेकर आक्रोशित लोग विरोध प्रदर्शन किया.

शव सड़क पर रख मुआवजे की मांग

मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिन देर शाम कथारा बीटीपीएस मोड़ के पास सड़क दुर्घटना हुई थी, जिस दुर्घटना में हाइवा ड्राइवर शंकर मुंडा (42 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका निधन हो गया. वहीं घटना से गुस्साई भीड़ ने सड़क पर उतरे और मृतक का शव सड़क पर रख मुआवजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है. मृतक शंकर मुंडा कथारा स्थित असनापानी के रहने वाले हैं.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा