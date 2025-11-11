Advertisement
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

'गजराज' ने 2 लोगों को पटक-पटक कर मार डाला, बोकारों में घूम रहा 42 हाथियों का झुंड

Bokaro News: बोकारो में हाथियों ने दो लोगों को कुचला दिया. बताया जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई है. फॉरेस्ट विभाग ने लोगों को आगाह किया है. साथ ही कहा जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले. रात को बिल्कुल घर से न निकले. हाथी दिखाई देने पर फॉरेस्ट विभाग को सूचित करे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:58 PM IST

Jharkhand News: बोकारो जिले में सोमवार की रात जंगली हाथियों का झुंड गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत में तांडव देखने को मिला. यहां पर हाथियों ने दो युवकों को पटक-पटककर मार डाला. ग्रामीणों का कहना है कि रात 8:30 बजे की घटना है, उस समय आधा दर्जन से ज्यादा लोग तिलैया रेलवे गेट के समीप अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे, तभी एकाएक पास के जंगल से 42 जंगली हाथियों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया. कुछ ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई.

बताया जा रहा है कि तिलैया गांव निवासी प्रकाश कुमार महतो और चरकू महतो भाग नहीं पाए और हाथियों के झुंड ने उन्हें पटक पटक कर कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत मौके पर हो गई. ग्रामीणों की सूचना पर जगेश्वर बिहार थाना पुलिस देर रात तिलैया गांव पहुंच दोनों शवों को कब्जे में लेकर जगेश्वर बिहार थाना ले गई. 

वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम से ग्रामीणों ने झुंड को जल्द से जल्द गांव से दूर खदेड़ने की मांग की. मृतकों के परिजन वन विभाग से तत्काल मुआवजे की मांग की.

प्रोबेशनरी फॉरेस्ट अधिकारी संदीप शिंदे का कहना है कि दो लोगो की मौत हो गई है, जिसमें 42 हाथियों का झुंड क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है. ऐसे में गोमिया के लोगों से भी आगाह किया गया कि वो घर से न निकले और खासकर रात को. 

यह भी पढ़ें: गिरिडीह में खून से लाल हुई पत्थर खदान! माफियाओं की गोलीबारी में एक की मौत, कई घायल

उन्होंने कहा कि इस झुंड में बड़े हाथियों के साथ साथ छोटे हाथी भी है. प्रोबेशनरी फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा कि मृतक के परिजनों को अभी 25 हजार रुपए दे दिया गया है बाकी सरकार का जो मुआवजा का प्रावधान है, वो भी दिया जाएगा.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

