UPSC Result 2025: दिल्ली में ACP हैं बोकारो की अपूर्वा वर्मा, अब बनेंगी IAS; यूपीएससी में हासिल की 42वीं रैंक

UPSC Result 2025: बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में 42वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव पाया. दिल्ली में एसीपी के पद पर कार्यरत अपूर्वा ने नौकरी के साथ लगातार मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया, जिससे बोकारो और बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा मिली.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:40 PM IST

UPSC Result 2025: बोकारो की बेटी और दिल्ली में एसीपी के पद पर कार्यरत अपूर्वा वर्मा ने एक बार फिर शानदार उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सर्विसेज परीक्षा को दोबारा क्लियर करते हुए 42वीं रैंक प्राप्त की है. यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रयास, मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. अपूर्वा ने नौकरी के साथ अपनी तैयारी जारी रखी और इस बार सफलता हासिल कर अपने परिवार और पूरे बोकारो जिले का नाम रौशन किया. उनकी इस उपलब्धि ने स्थानीय युवाओं और छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणास्रोत तैयार किया है.

शिक्षा और प्रारंभिक जीवन
अपूर्वा वर्मा मूल रूप से बिहार के चम्पारण की रहने वाली हैं. उनका परिवार वर्तमान में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सेक्टर 4F में रहता है. अपूर्वा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने NIT मणिपुर से ग्रेजुएशन पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा अधिकारी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसी दिशा में लगातार मेहनत करती रहीं.

नौकरी के साथ लगातार तैयारी
अपूर्वा वर्तमान में दिल्ली में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं. नौकरी के साथ उन्होंने UPSC की तैयारी को जारी रखा और कठिन परिश्रम के बाद इस बार 42वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने का गौरव पाया. उनका यह प्रदर्शन यह साबित करता है कि निरंतर प्रयास और सही रणनीति से कोई भी व्यक्ति कठिन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है.

परिवार और जिले में खुशी का माहौल
अपूर्वा की इस सफलता से पूरे बोकारो जिले में खुशी का माहौल है. उनके माता-पिता और परिवारजन उनके उज्ज्वल भविष्य और प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन योगदान की कामना कर रहे हैं. उनकी उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गई है. बोकारो की बेटियों के लिए अपूर्वा वर्मा की कहानी यह संदेश देती है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता संभव है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

