Zee Bihar Jharkhandबोकारो

धान चोरी का आरोप और खरीदार को ग्रामीणों ने बिजली के पोल से बांधा, घटना हिला देगी आपका दिमाग

Bokaro News: बोकारो में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बिजली के पोल से बांधा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि इस शख्स ने धान की चोरी की है. दरअसल, यह शख्स धान खरीदार है, जो गांव में किसानों से धान की खरीदी करती है, लेकिन इस तौल में धान चोरी का आरोप लगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

बोकारो में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बिजली के पोल से बांधा
Bokaro/बोकारो: बोकारो में एक शख्स की पिटाई की घटना 30 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को सामने आयी है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स को बिजली के पोल से बांध दिया गया है. बताया जा रहा है कि बोकारो के बरमसिया ओपी थाना क्षेत्र के घाघरी गांव की घटना है. 

दरअसल, घाघरी गांव में धान चोरी करने के आरोप में एक धान खरीदार को ग्रामीणों ने बिजली के पोल से बांधा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने ज्यादा धान ग्रामीणों से लिया गया और उसे माप तौल में कम दिखाया. 

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब ग्रामीणों को शक हुआ और अन्य कांटा में उस धान की मापी की गई तो ज्यादा निकला, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पोल से बांध दिया. जहां काफी मिन्नत के बाद ग्रामीणों को सही धान की कीमत चुकाने के बाद छोड़ा गया.

जानकारी अनुसार, पश्चिम बंगाल के धान खरीदने के लिए धान खरीदार बोकारो के चन्दनक्यारी स्थित बरमसिया ओपी के घाघरी गांव पहुंचा था. धान खरीदने वाले व्यापारी ने धान की खरीददारी के वजन करने वाले मशीन को रिमोर्ट से संचालित कर रहा था. 

ग्रामीणों का आरोप है कि वजन 100 किलोग्राम के बदले 120 किलोग्राम धान बौरा में भर लिया था. किसान इस मामले को समझ गया. इसके बाद सबसे पहले किसानों ने व्यापारी की तरफ से वजन किए धान को अन्य कांटा में वजन कराया, जिसमे वजन में गड़बड़ी पाया गया.

व्यापारी की तरफ से तोले गए धान में गड़बड़ी पाया गया. व्यापारी जिसे 100 किलोग्राम बता रहा था, वो 120 किलोग्राम निकला. इस गड़बड़ी की पुष्टि ग्रामीणों किसानों को हुई तो देखते ही देखते काफी संख्या में ग्रामीण जुटे और धान खरीदने वाले को दोनों हाथ बांधने के बाद उन्हें एक बिजली के पोल पर बांध दिया. अंत में धान खरीदार की तरफ से काफी मिन्नते और सही धान की वजन की कीमत चुकाने के बाद छोड़ दिया गया.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

