Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3079259
Zee Bihar Jharkhandबोकारो

Bokaro News: कार से चालक को सूंड़ से खींचकर निकाला और मार डाला, बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक

Bokaro News: बोकारो में जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया है. हाथियों ने एक युवक के ओमनी गाड़ी को पलट दिया और उसे बाहर निकालकर मार डाला.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:48 AM IST

Trending Photos

Bokaro News: कार से चालक को सूंड़ से खींचकर निकाला और मार डाला, बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक (इमेज क्रेडिट- Google GEMINI)
Bokaro News: कार से चालक को सूंड़ से खींचकर निकाला और मार डाला, बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक (इमेज क्रेडिट- Google GEMINI)

Bokaro News: बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है. हाथियों के झुंड ने ओमनी गाड़ी पर हमला कर दिया. गाड़ी को पलटकर, गाड़ी से चालक को सूंड़ से खींचकर बाहर निकाला और कुचलकर मार डाला. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना जिले के गोमिया प्रखंड की है. मृतक की पहचान रविंद्र कुमार दांगी के रूप में हुई है, जो रामगढ़ जिले मुरमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था.

हाथियों के झुंड ने किया हमला
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 8 बजे रविंद्र अपनी ओमनी गाड़ी पर सब्जी लादकर कंडेर पंचायत के सिमराबेड़ा क्षेत्र से गुजर रहा था. तभी रास्ते में भटके हाथियों के झुंड ने वाहन पर हमला बोल दिया. उग्र हाथियों ने पहले गाड़ी को पलट दिया. जब युवक गाड़ी से निकलकर भागने लगा तो उसे कुचलकर मार डाला. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों ने आसपास की अन्य जगहों पर भी नुकसान पहुंचाया. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

गांव के लोगों में डर का माहौल
इस घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों में डर का माहौल है. वहां, से गुजरने वाले लोगों में चिंता बनी हुई है कि आखिरी वो कैसे इस रास्ते को पार करेंगे. आलम ऐसा है कि चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर भी यात्री सुरक्षित नहीं है. क्षेत्र में हाथियों द्वारा चलती कार पर हमला कर शख्स को बाहर निकालने की ये पहली घटना सामने आई है. हाल के दिनों में आसपास के इलाकों में हाथियों के झुंड सक्रिय हुए हैं और उत्पात मचा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

यह भी पढ़ें: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल

TAGS

Bokaro News

Trending news

nitin Nabin
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन
Motihari News
रामगढ़वा के अहिरौलिया गांव में बेतिया राज की जमीन पर बनेगा मेगा फूड पार्क
Patna NEET Student Death Case
ASP साहब ने आखिर किस आधार पर कहा था कि NEET स्टूडेंट ने खाई थीं नींद की गोलियां?
nitin Nabin
नितिन नबीन के हाथों में होगी सबसे बड़ी पार्टी की कमान: संजय जायसवाल
Begusarai News
अपराधियों का तांडव! घर में घुसकर किसान को मारी गोली, पत्नी के सामने हुई वारदात
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामले में SIT ने 3 लोगों को हिरासत में लिया-सूत्र
Jharkhand Weather
Jharkhand Weather Update: ठंड से मिलेगी राहत या कनकनी करेगी परेशान?
Patna Weather and AQI
पटना में सांस लेना मुश्किल, AQI 180 के पार, जानें किन जिलों में दिखेगा कोहरे का असर
Saharsa news
देश ही नहीं विदेशों तक छाई टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान
Patna NEET Student Death Case
'कब होंगे आरोपी गिरफ्तार', NEET छात्रा मौत मामले में रोहिणी आचार्य का सवाल