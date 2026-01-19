Bokaro News: कार से चालक को सूंड़ से खींचकर निकाला और मार डाला, बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक

Bokaro News: बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है. हाथियों के झुंड ने ओमनी गाड़ी पर हमला कर दिया. गाड़ी को पलटकर, गाड़ी से चालक को सूंड़ से खींचकर बाहर निकाला और कुचलकर मार डाला. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना जिले के गोमिया प्रखंड की है. मृतक की पहचान रविंद्र कुमार दांगी के रूप में हुई है, जो रामगढ़ जिले मुरमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था.

हाथियों के झुंड ने किया हमला

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 8 बजे रविंद्र अपनी ओमनी गाड़ी पर सब्जी लादकर कंडेर पंचायत के सिमराबेड़ा क्षेत्र से गुजर रहा था. तभी रास्ते में भटके हाथियों के झुंड ने वाहन पर हमला बोल दिया. उग्र हाथियों ने पहले गाड़ी को पलट दिया. जब युवक गाड़ी से निकलकर भागने लगा तो उसे कुचलकर मार डाला. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों ने आसपास की अन्य जगहों पर भी नुकसान पहुंचाया. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

गांव के लोगों में डर का माहौल

इस घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों में डर का माहौल है. वहां, से गुजरने वाले लोगों में चिंता बनी हुई है कि आखिरी वो कैसे इस रास्ते को पार करेंगे. आलम ऐसा है कि चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर भी यात्री सुरक्षित नहीं है. क्षेत्र में हाथियों द्वारा चलती कार पर हमला कर शख्स को बाहर निकालने की ये पहली घटना सामने आई है. हाल के दिनों में आसपास के इलाकों में हाथियों के झुंड सक्रिय हुए हैं और उत्पात मचा रहे हैं.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

