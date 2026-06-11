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बक्सर में दिनदहाड़े 135 फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी, कंपनी ने दर्ज कराई FIR

Buxar Crime News: बक्सर में गजब की चोरी घटना सामने आई है. डुमराव थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरों ने 135 फीट ऊंचा मोबाइल टावर गायब कर दिया. इस दौरान लोग समझ रहे थे कि काम चल रहा है. उन्हें ये नहीं पता कि यह चोरी हो रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:22 PM IST
बक्सर में दिनदहाड़े 135 फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी, कंपनी ने दर्ज कराई FIR
Image Credit: बक्सर में दिनदहाड़े 135 फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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