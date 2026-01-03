Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062221
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Buxar News: 6 करोड़ की शराब जब्ती से लेकर 1783 लोगों की गिरफ्तारी तक, ये रहा बक्सर में एक साल का आंकड़ा

Buxar News: बक्सर में बीते एक साल में शराब पीने और तस्करी के आरोप में 1783 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. साथ ही, 6 करोड़ से अधिक मूल्य की शराब भी जब्त की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:52 AM IST

Trending Photos

Buxar News: 6 करोड़ की शराब जब्ती से लेकर 1783 लोगों की गिरफ्तारी तक, ये रहा बक्सर में एक साल का आंकड़ा
Buxar News: 6 करोड़ की शराब जब्ती से लेकर 1783 लोगों की गिरफ्तारी तक, ये रहा बक्सर में एक साल का आंकड़ा

Buxar News: बक्सर जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. बीते एक वर्ष के दौरान उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शराब जब्त की है. यह कार्रवाई जिले में शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है. उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले एक साल में कुल 71 हजार लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

1783 लोगों की गिरफ्तारी
इस दौरान शराब पीने और तस्करी के आरोप में 1783 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. बक्सर जिले में उत्पाद विभाग के कुल चार चेक पोस्ट संचालित हैं, जहां लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इनमें वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट से उत्पाद पुलिस को सबसे अधिक सफलता मिली है. इस चेक पोस्ट से कई बार ट्रकों, कारों और अन्य वाहनों से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है. तस्कर अलग-अलग तरीकों से शराब की तस्करी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्पाद पुलिस की सतर्कता के कारण उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं.

शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन
उत्पाद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा. जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी को रोका जा सके. इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिले तो तुरंत विभाग को जानकारी दें. उत्पाद विभाग की इस लगातार कार्रवाई से जहां एक ओर शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में भी सफलता मिल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

यह भी पढ़ें: बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम, IMD ने इन जिलों में जारी किया घने कोहरे का अलर्ट

TAGS

Buxar Newsalcohol banned

Trending news

Buxar News
बक्सर में एक साल में शराब पीने और तस्करी के आरोप में हुई 1783 लोगों की गिरफ्तारी
Jharkhand Weather
सावधान रहें झारखंडवासी! पड़ रही कड़ाके की ठंड, देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट
Bihar News
कहीं नए साल की खुशी, कहीं मातम! परदेस की मौत ने 4 मासूमों से छीना पिता का साया
Patna Petrol Diesel Price
पेट्रोल-डीजल के दाम धड़ाम! पटना में शनिवार को मिली बड़ी राहत, चेक करें क्या है रेट?
Bihar weather update
बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम, IMD ने इन जिलों में जारी किया घने कोहरे का अलर्ट
Girdhari Lal
बिहार को लेकर नेताओं के बिगड़े बोल, उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने तो हद कर दी
IP Gupta
'बिहार की महिलाओं का अपमान करने वाले नेता को लाओ, 10 लाख ले जाओ', IP गुप्ता का ऐलान
Mukhyamantri Maiya Samman Yojana
नए साल पर महिलाओं के चेहरे खिले, 97.89 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर
Patna High Court
राजद नेता देवा गुप्ता को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Bihar politics
बजट के बाद NDA-INDIA के लिए पहला बड़ा असाइनमेंट होगा राज्यसभा की 5वीं सीट जीतना