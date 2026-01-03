Buxar News: 6 करोड़ की शराब जब्ती से लेकर 1783 लोगों की गिरफ्तारी तक, ये रहा बक्सर में एक साल का आंकड़ा

Buxar News: बक्सर जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. बीते एक वर्ष के दौरान उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शराब जब्त की है. यह कार्रवाई जिले में शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है. उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले एक साल में कुल 71 हजार लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

1783 लोगों की गिरफ्तारी

इस दौरान शराब पीने और तस्करी के आरोप में 1783 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. बक्सर जिले में उत्पाद विभाग के कुल चार चेक पोस्ट संचालित हैं, जहां लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इनमें वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट से उत्पाद पुलिस को सबसे अधिक सफलता मिली है. इस चेक पोस्ट से कई बार ट्रकों, कारों और अन्य वाहनों से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है. तस्कर अलग-अलग तरीकों से शराब की तस्करी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्पाद पुलिस की सतर्कता के कारण उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं.

शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन

उत्पाद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा. जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी को रोका जा सके. इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिले तो तुरंत विभाग को जानकारी दें. उत्पाद विभाग की इस लगातार कार्रवाई से जहां एक ओर शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में भी सफलता मिल रही है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

