शाम की सैर बनी आखिरी सफर, रसेन गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से खत्म हुई एक जिंदगी

Bihar Crime News: बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का खौफ देखने को मिला, जब रसेन गांव में देर शाम अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा. अचानक हुई गोलीबारी में दो लोग निशाने पर आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है.

एक की मौत, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा

गोली लगने से घायल दोनों लोगों को ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज लगातार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए निगरानी में रखा गया है.

रिश्तेदार के घर आया था मृतक

मृतक के संबंध में बताया जा रहा है कि वह अपने किसी रिश्तेदार के यहां रसेन गांव आया हुआ था. देर शाम वह घर के बाहर टहल रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में मातम और डर का माहौल है.

पुलिस जांच में जुटी, छापेमारी शुरू

घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोग अभी भी दहशत में हैं.

रिपोर्ट: जय कुमार