Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2954948
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Brahmapur Assembly Seat: ब्रह्मपुर सीट का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक, बाहरी उम्मीदवारों को नकार देती हैं जनता

Brahmapur Assembly Seat: बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व है. उसी में से एक है ब्रह्मपुर विधानसभा सीट. सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहां से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 5-5 बार और भाजपा और निर्दलीय ने 2-2 बार जीत हासिल की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:08 PM IST

Trending Photos

Brahmapur Assembly Seat: ब्रह्मपुर सीट का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक
Brahmapur Assembly Seat: ब्रह्मपुर सीट का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक

Brahmapur Assembly Seat: बिहार की राजनीति में हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक खास पहचान है. हर विधानसभा में कुछ न कुछ खास है. लेकिन, ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के मतदाता बाहरी उम्मीदवारों को नकार देते हैं, चाहे वे किसी भी दल से क्यों न हों. अगर प्रत्याशी स्थानीय नहीं है या जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रखता, तो यहां की जनता उसे सिरे से खारिज कर देती है. बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ब्रह्मपुर विधानसभा सीट में डुमरांव अनुमंडल के ब्रह्मपुर, सिमरी और चक्की प्रखंड शामिल हैं. साल 1951 में स्थापित यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और अब तक 17 चुनाव देखे हैं. 

2000 से यह सीट आरजेडी का गढ़ 
सीट के राजनीतिक इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो यहां से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 5-5 बार और भाजपा और निर्दलीय ने 2-2 बार जीत दर्ज की है. वहीं, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता दल ने 1-1 बार जीत दर्ज की है. 2000 से यह सीट आरजेडी का गढ़ बन चुकी है, जिसने पिछले 6 में से 5 चुनावों में आरजेडी ने जीत हासिल की है. केवल 2010 में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में भाजपा ने खुद इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा और इसे अपने सहयोगी दल वीआईपी को सौंप दिया. वीआईपी के प्रत्याशी जयराज चौधरी तीसरे स्थान पर रहे. राजनीतीक विशेषज्ञों का मानना है कि जयराज की हार की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वे जनता के बीच सक्रिय नहीं थे.

यह भी पढ़ें: मान गए चिराग और मांझी! 13 अक्टूबर को एनडीए जारी कर सकता है ज्वाइंट लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

2015 में भाजपा के विवेक ठाकुर को मिली हार
इससे पहले, 2015 में भाजपा ने विवेक ठाकुर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाहरी होने के कारण उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा. यह लगातार उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मपुर के मतदाता स्थानीय नेता को ही स्वीकार करते हैं. वहीं, 2020 के चुनाव में आरजेडी के शंभूनाथ यादव, जो स्थानीय नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, ने लोजपा के हुलास पांडेय को 50 हजार से अधिक वोटों से हराया. यादव की जीत में उनकी स्थानीय पहचान के साथ-साथ यादव मतदाताओं की मजबूत संख्या का भी योगदान रहा. 2025 के संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस सीट पर लोजपा (रामविलास) की ओर से भी दावेदारी पेश की जा रही है.  

भाजपा के अंदर तीन नामों पर चर्चा 
बताया जा रहा है कि लोजपा हुलास पांडेय को इस सीट से लड़ावाना चाहती है. वहीं, भाजपा के अंदर तीन नामों पर चर्चा हो रही है, डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी, संतोष रंजन और दिलमणि देवी. डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी, बिहार भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक, पेशे से डॉक्टर और स्थानीय बनाए जा रहे हैं. दूसरी ओर, संतोष रंजन यूपी के रहने वाले हैं, हालांकि वर्तमान में वे बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं. वहीं, तीसरी संभावित उम्मीदवार दिलमणि देवी हैं. उन्होंने 2010 में भाजपा के टिकट पर इसी सीट से जीत दर्ज की थी और कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू हैं. 2015 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद वे पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हो गईं थीं और नीतीश कुमार ने उन्हें जाकर राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था. हालांकि, बाद में उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली थी और फिलहाल भाजपा से दावेदारी पेश कर रही हैं.

ब्रह्मपुर का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक
2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या 5,91,314 है, जिसमें 3,10,799 पुरुष और 2,80,515 महिलाएं हैं. इस सीट पर कुल मतदाता 3,49,684 हैं, जिनमें 1,83,606 पुरुष, 1,66,076 महिलाएं और 2 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ब्रह्मपुर का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्ष भी बेहद रोचक है. कहा जाता है कि इसका नाम स्वयं ब्रह्मा जी से जुड़ा है. यहां एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब मध्यकालीन आक्रमणकारी महमूद गजनवी इसे तोड़ने आया, तो ग्रामीणों ने उसे शिव के प्रकोप से आगाह किया. गजनवी ने चुनौती दी कि यदि मंदिर का पूर्वमुखी द्वार रातों-रात पश्चिममुखी हो जाए, तो वह हमला नहीं करेगा. अगली सुबह मंदिर का द्वार सचमुच पश्चिम की ओर हो गया, जिससे चौंककर उसने मंदिर को छोड़ दिया. यह घटना चाहे लोककथा हो या चतुराई, लेकिन आज भी यह मंदिर पश्चिममुखी द्वार के लिए प्रसिद्ध है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Brahmapur Assembly Seat

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में करीब 8.5 लाख चुनाव अधिकारी तैनात
Amrapali Dubey
धमाल मचाने को तैयार फिल्म 'साइकिल वाली दीदी', आम्रपाली दुबे ने शेयर किया पोस्टर
bihar chunav 2025
ब्रह्मपुर का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक, बाहरी उम्मीदवारों को नकार देती हैं जनता!
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने 40 सीटें महिलाओं को देने का किया था वादा, पहली लिस्ट में केवल तीन
Jharkhand Crime News
Jharkhand News: जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या
bihar chunav 2025
गदहा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता: जीतनराम मांझी
Dhanbad SSC CGL exam fraud case
धनबाद SSC CGL परीक्षा फर्जीवाड़ा में परीक्षा केंद्र संचालक गिरफ्तार
Chirag Paswan
मान गए चिराग और मांझी! 13 अक्टूबर को एनडीए जारी कर सकता है ज्वाइंट लिस्ट
Nityanand Rai
'हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है', चिराग से मिलने के बाद बोले नित्यानंद
bihar chunav 2025
जिन्होंने जन सुराज को आगे बढ़ाया, उन्हीं को मिला टिकट: प्रशांत किशोर