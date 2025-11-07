बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान, SP शुभम आर्य ने कहा- 'लोगों ने बिना डरे दिए वोट'

Buxar First Phase Polling​: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ. पहले चरण में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बक्सर समेत सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ. छपरा सहित सभी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. उन्होंने जनता को भी धन्यवाद किया जो भारी संख्या में घर से निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया.

बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की पहचान

चुनाव के पहले चरण की तैयारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियां हमने कई महीने पहले शुरू कर दी थीं. इस दौरान बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की पहचान की गई. इसके अतिरिक्त हमने कई व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक निवारक कार्रवाई की. 21 हजार से ज्यादा लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. 6 अक्टूबर से ही नाका चेक पोस्ट को सक्रिय कर दिया गया था. इसका असर पहले चरण की वोटिंग में भी देखने को मिला. काफी संख्या में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके. शराब की बड़ी मात्रा जब्त की गई और सभी पर विशेष निगरानी रखी गई.

बिहार चुनाव में मतदान के सारे रिकार्ड ध्वस्त

पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि कई बार देखा गया कि मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है, लेकिन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया था. फ्लैग मार्च भी निकाला गया, ताकि मतदाता को कोई परेशानी न हो. कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हुई. बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के पिछले सारे रिकार्ड ध्वस्त हो गए हैं. बिहार में 6 नवंबर को 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. दूसरे चरण के लिए अब 11 नवंबर को वोटिंग की जाएगी. 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.

