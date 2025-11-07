Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992007
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान, SP शुभम आर्य ने कहा- 'लोगों ने बिना डरे दिए वोट'

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हैं. पहले चरण के चुनाव में 64.66 प्रतिशत लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:35 AM IST

Trending Photos

बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान
बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान

Buxar First Phase Polling​: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ. पहले चरण में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बक्सर समेत सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ. छपरा सहित सभी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. उन्होंने जनता को भी धन्यवाद किया जो भारी संख्या में घर से निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की पहचान
चुनाव के पहले चरण की तैयारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियां हमने कई महीने पहले शुरू कर दी थीं. इस दौरान बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों की पहचान की गई. इसके अतिरिक्त हमने कई व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक निवारक कार्रवाई की. 21 हजार से ज्यादा लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. 6 अक्टूबर से ही नाका चेक पोस्ट को सक्रिय कर दिया गया था. इसका असर पहले चरण की वोटिंग में भी देखने को मिला. काफी संख्या में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके. शराब की बड़ी मात्रा जब्त की गई और सभी पर विशेष निगरानी रखी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव में मतदान के सारे रिकार्ड ध्वस्त
पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि कई बार देखा गया कि मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है, लेकिन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया था. फ्लैग मार्च भी निकाला गया, ताकि मतदाता को कोई परेशानी न हो. कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हुई. बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के पिछले सारे रिकार्ड ध्वस्त हो गए हैं. बिहार में 6 नवंबर को 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. दूसरे चरण के लिए अब 11 नवंबर को वोटिंग की जाएगी. 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Buxar News

Trending news

bihar chunav 2025
बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान, लोगों ने बिना डरे दिए वोट
BJP
झारखंड में BJP का फटेगा 'चार्जशीट बम'! मरांडी ने खोला हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा
Gumla
गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम
bihar chunav 2025
BSP-BJP की जुगलबंदी ने बदला चुनावी गणित, क्या तारापुर में चमकेगा सम्राट का सित
Birsa Munda
रांची में गर्व का जयघोष! बिरसा मुंडा जयंती पर मोराबादी में होगा सबसे भव्य आयोजन
Bhojpuri news
'BMC खेसारी का घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें', नोटिस पर यूजर्स का रिएक्शन
Katihar
तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला
bihar chunav 2025
Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल
bihar chunav 2025
मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले देख लेंगे; पटना पुलिस ने ठोकी FIR
bihar chunav 2025
कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 का बदला लेने उतरा NDA