Bihar Ganga Expressway: बिहार में बनेगा UP जैसा 'गंगा एक्सप्रेसवे'; बक्सर से सुल्तानगंज तक 260 किमी का सफर होगा आसान, उतरेंगे फाइटर जेट

Bihar Ganga Expressway: बिहार लगातार विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वहीं, अब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अब बिहार में भी एक शानदार और आधुनिक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी की जा रही है. यह एक्सप्रेसवे सफर को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही आपातकालीन स्थिति में इस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी लैंड कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है.

क्या है पूरी योजना?

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनने वाला यह नया गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 260 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित किया गया है. यह एक्सप्रेसवे बिहार के बक्सर से शुरू होगा और सुल्तानगंज तक गंगा नदी के किनारे-किनारे बनाया जाएगा. इससे राज्य के कई जिलों के बीच की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

क्यों खास है यह प्रोजेक्ट?

इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. गंगा के किनारे होने की वजह से यह रूट बेहद खूबसूरत और आर्थिक रूप से राज्य के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होने से किसानों और स्थानीय व्यापारियों को अपना माल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

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एक्सप्रेसवे की विशेषताएं

शुरुआत में बनने के बाद, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तार किया जा सकेगा. इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इस पर फाइटर जेट (लड़ाकू विमान) भी उतर सकेंगे, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इसे उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे के मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, जो अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है.