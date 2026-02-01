Advertisement
Buxar News: एनएच-922 पर ट्रक-कार की भीषण टक्कर, गंगा स्नान को जा रहे एसएसबी जवान समेत चार की दर्दनाक मौत

Buxar road accident: बक्सर जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव के पास एनएच-922 पर भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने-सामने टक्कर में एसएसबी जवान समेत चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर घंटों यातायात बाधित रहा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:04 PM IST

Buxar road accident: बिहार के बक्सर जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदा गांव के पास रविवार को एनएच-922 पर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एसएसबी के एक जवान समेत चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग सहम गए.

दुर्घटना के बाद कार सड़क पर बुरी तरह फंस गई, जिससे एनएच-922 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना नया भोजपुर थाना की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद घंटों बाद यातायात बहाल हो सका.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के कृतसागर गांव निवासी एसएसबी जवान सुजीत कुमार पाण्डेय और ओमकार पाण्डेय के रूप में की गई है. वहीं, दो महिलाओं की पहचान डुमरांव थाना क्षेत्र के नेनुआ गांव निवासी गिरजा देवी तथा ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के भरखरा गांव निवासी मंजू देवी के रूप में हुई है. सभी मृतक एक ही कार में सवार थे.

बताया जा रहा है कि सभी लोग बक्सर के रामरेखा घाट गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. इसी दौरान चंदा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से कार की सीधी भिड़ंत हो गई. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: जय कुमार राय

buxar road accident

buxar road accident
एनएच-922 पर ट्रक-कार की भीषण टक्कर, गंगा स्नान को जा रहे एसएसबी जवान समेत चार की मौत
