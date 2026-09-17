/बक्सर में मानवता शर्मसार! कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस, वीडियो वायरल

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बक्सर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कफन में लिपटी हुई लाश को बड़ी बेरहमी से जमीन पर घसीटते हुए पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है. यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला तो है ही, साथ ही ये भी दिखाता है कि मरने के बाद भी इंसान को वो सम्मान नसीब नहीं हो रहा है, जिसका वह हकदार है.
इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 31 अगस्त 2026 की है, जब रेलवे के पैदल पुल के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी. इस दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद, जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि इस शव को बिहारी कुमार नामक एक व्यक्ति पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंचा था. अस्पताल परिसर में पहुंचने के बाद जो हुआ, वह इंसानियत को कलंकित करने वाला था.
अस्पताल में एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं?
शव को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय उसे जमीन पर घसीटकर अंदर ले जाया गया. इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर एक मृत शरीर के साथ असंवेदनशील व्यवहार क्यों किया गया? क्या अस्पताल में एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी? अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है.