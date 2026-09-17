Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Buxar
  • /बक्सर में मानवता शर्मसार! कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस, वीडियो वायरल

बक्सर में मानवता शर्मसार! कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस, वीडियो वायरल

बक्सर में कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया. इस घटना का वीडियो वायरल पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर शव को इस तरह क्यों घसीटकर ले जाया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:30 PM IST
बक्सर में मानवता शर्मसार! कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस, वीडियो वायरल
Image Credit: बक्सर: कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म, भाई वीरेंद्र ने कसा तंज
2
3
4
5