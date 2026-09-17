/बक्सर में मानवता शर्मसार! कफन में लिपटे शव को जमीन पर घसीटकर ले गए पोस्टमार्टम हाउस, वीडियो वायरल

अस्पताल में एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं?

शव को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय उसे जमीन पर घसीटकर अंदर ले जाया गया. इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर एक मृत शरीर के साथ असंवेदनशील व्यवहार क्यों किया गया? क्या अस्पताल में एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी? अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है.