Brahampur Vidhan Sabha Seat: ब्रह्मपुर में जीत की हैट्रिक लगाएगी RJD या NDA को मिलेगा मौका, देखें कैसे हैं समीकरण?

Brahampur Assembly Seat Profile: बक्सर जिले में स्थित ब्रह्मपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. इसका इतिहास उतना प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित नहीं है जितना कि लोककथाओं और मान्यताओं पर आधारित है. कहते हैं कि इस नगरी की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मपुर पड़ा. यहां शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है. कहते हैं मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी जब इस मंदिर को नष्ट करने आया, तो ग्रामीणों ने उसे शिवजी के प्रकोप से सावधान किया. तो गजनवी ने हंसते हुए कहा था कि अगर तुम्हारा भगवान सचमुच है, तो पूर्वमुखी इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर हो जाए, तब मैं इसे छोड़ दूंगा. अगली सुबह मंदिर का द्वार सचमुच पश्चिम की ओर हो गया. यह देखकर गजनवी हैरान रह गया और डरकर भाग गया था.

चुनावी इतिहास

निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों में ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम 'ब्रहमपुर' लिखा हुआ है. इस विधानसभा सीट की स्थापना 1951 में हुई थी और अबतक 17 बार चुनाव हो चुके हैं. इनमें से कांग्रेस और राजद को 5-5 बार जीत हासिल हुई है, जबकि निर्दलीय और बीजेपी ने 2-2 बार कामयाबी मिली. लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता दल ने 1-1 बार जीत दर्ज की है. फिलहाल इस सीट से RJD के शंभूनाथ यादव लगातार दो बार से विधायक चुने जा रहे हैं. 2015 में उन्होंने बीजेपी के विवेक ठाकुर को 30,776 वोटों से मात दी थी. 2020 के चुनावों में यह सीट एनडीए में शामिल वीआईपी को मिली थी. लोजपा प्रत्याशी के कारण जयराज चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक गए थे, लेकिन लोजपा के हुलास पांडेय को भी सफलता नहीं मिली थी. इस बार एनडीए की एकजुटता से राजद का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

जातीय समीकरण

जातीय समीकरणों की बात करें तो ब्रह्मपुर में यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. राजद को माय समीकरण का फायदा मिलता है. वहीं अगर दलित वोटरों ने एनडीए का समर्थन कर दिया तो परिणाम बदल सकता है. इसके अलावा जन सुराज कैंडिडेट के आने से भी फाइट त्रिकोणीय देखने को मिल सकती है.

