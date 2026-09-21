'कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा...', बक्सर में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

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Vinay Bihari: बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बक्सर में अपनी ही पार्टी और सरकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विनय बिहारी ने भोजपुरी का एक गीत गाया. इस गीत के जरिए उन्होंने चुनाव के समय जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक मदद पर इशारों-इशारों में सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पैसे बांटने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. साथ ही, उन्होंने कर्ज लेकर विकास करने की नीति पर भी सवाल खड़ा किया.
विकास के लिए फंड की कमी पर विनय बिहारी का तंज
बीजेपी विधायक विनय बिहारी का कहना है कि चुनाव के बाद सरकार के पास विकास कार्य करने के लिए फंड की कमी लग रही है. विनय बिहारी ने भोजपुरी अंदाज में कहा, 'केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, केतना कर्जा खइब. कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा.' उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, इसका क्या नतीजा होगा? कम बोलने से वोट कटता है, ज्यादा बोलने से टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने से गर्दन कटती है. पता नहीं मेरे साथ क्या होगा.
चुनाव में पैसे बांटने और कर्ज से विकास पर सवाल
साथ ही बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय लोगों के बीच पैसे बांटकर वोट लिया गया और अब कर्ज के सहारे विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है. हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया. विनय बिहारी ने इशारों में कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं है.
खाते में 10 हजार रुपये भेजने को लेकर सरकार से सवाल
उनका सवाल था कि जब पहले विकास के काम हो रहे थे और उसका असर दिखाई दे रहा था, तो चुनाव के समय लोगों के खाते में दस-दस हजार रुपये क्यों भेजे गए. उन्होंने आर्थिक मदद बांटने और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध फंड के बीच संबंध को लेकर सवाल उठाए हैं.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय