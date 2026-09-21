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'कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा...', बक्सर में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

Vinay Bihari: बक्सर में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने भोजपुरी गीत के जरिए अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने चुनाव के दौरान जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक मदद और कर्ज लेकर विकास करने की नीति पर सवाल उठाया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:56 PM IST
'कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा...', बक्सर में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Image Credit: विनय बिहारी, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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