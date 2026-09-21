'कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा...', बक्सर में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

विकास के लिए फंड की कमी पर विनय बिहारी का तंज

बीजेपी विधायक विनय बिहारी का कहना है कि चुनाव के बाद सरकार के पास विकास कार्य करने के लिए फंड की कमी लग रही है. विनय बिहारी ने भोजपुरी अंदाज में कहा, 'केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, केतना कर्जा खइब. कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा.' उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, इसका क्या नतीजा होगा? कम बोलने से वोट कटता है, ज्यादा बोलने से टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने से गर्दन कटती है. पता नहीं मेरे साथ क्या होगा.