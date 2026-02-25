बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

Bihar News: बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा में एक शादी समारोह के दौरान हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार यह घटना नन्द जी मलाह की पुत्री की शादी के दौरान हुई. बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी और जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान पड़ोस का एक युवक, जिसे दुल्हन का आशिक बताया जा रहा है, अचानक मौके पर पहुंचा और फायरिंग कर दी. शुरुआत में लोग इसे हर्ष फायरिंग समझ बैठे, लेकिन जल्दी ही दुल्हन स्टेज पर गिर गई. घटना की गंभीरता देख परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत बक्सर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे.

दुल्हन की नाजुक स्थिति, वाराणसी रेफर

बक्सर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने दुल्हन की स्थिति नाजुक पाई और उसे तुरंत वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. घायल युवती का इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. इस घटना ने शादी समारोह में मौजूद सभी लोगों को दहलाकर रख दिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

आरोपी की फरारी और पुलिस की कार्रवाई

फायरिंग करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को जुटाकर आरोपी की लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है.

आरोपी के परिवार पर नजर, लगातार छापेमारी

पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी. इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

