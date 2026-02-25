Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121813
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

Buxar News: बिहार के बक्सर के चौसा में एक शादी समारोह हड़कंप में बदल गया, जब जयमाला के दौरान एक युवक ने दुल्हन पर फायरिंग कर दी. गंभीर रूप से घायल युवती को बक्सर सदर अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और घटना ने शादी में अफरा-तफरी मचा दी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:49 AM IST

Trending Photos

बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली, शादी की खुशियां मातम में बदलीं
बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

Bihar News: बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा में एक शादी समारोह के दौरान हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार यह घटना नन्द जी मलाह की पुत्री की शादी के दौरान हुई. बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी और जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान पड़ोस का एक युवक, जिसे दुल्हन का आशिक बताया जा रहा है, अचानक मौके पर पहुंचा और फायरिंग कर दी. शुरुआत में लोग इसे हर्ष फायरिंग समझ बैठे, लेकिन जल्दी ही दुल्हन स्टेज पर गिर गई. घटना की गंभीरता देख परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत बक्सर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे.

दुल्हन की नाजुक स्थिति, वाराणसी रेफर
बक्सर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने दुल्हन की स्थिति नाजुक पाई और उसे तुरंत वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. घायल युवती का इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. इस घटना ने शादी समारोह में मौजूद सभी लोगों को दहलाकर रख दिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

ये भी पढ़ें: देह व्यापार की मंडी का काला सच: फीते से नापी जाती है देह, 400 करोड़ का घिनौना खेल!

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की फरारी और पुलिस की कार्रवाई
फायरिंग करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को जुटाकर आरोपी की लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है.

आरोपी के परिवार पर नजर, लगातार छापेमारी
पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी. इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: जय प्रकाश राय

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली
patna news
चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
patna news
दानापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फरार अपराधी रोहन कुमार गिरफ्तार
siwan news
शादी की खुशियां मातम में बदली, सीवान में बारात के दौरान फायरिंग; मामा को लगी गोली
patna news
पटना PMCH में नवजात चोरी का सनसनीखेज खुलासा: पुलिस की तेजी से बच्चा सुरक्षित बरामद
bihar bhumi
बिहार में दाखिल-खारिज रिजेक्ट? CO के फैसले को चुनौती देने और अपील करने का तरीका
Bettiah news
बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
Bihar News
कटिहार में ट्रेन के नीचे शराब तस्करी का खुलासा: 83.7 लीटर अवैध शराब बरामद
Bihar News
डिजिटल मोड में जनगणना 2027, 33 बिंदुओं पर होगा सर्वे, 3 लाख कर्मी होंगे प्रशिक्षित
Bihar Haj Yatra 2026
18 अप्रैल से पहली फ्लाइट, बिहार के 2556 हाजी होंगे रवाना, जानें जिलेवार आंकड़ा