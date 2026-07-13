बक्सर का बंद ROB बना 'बर्थडे वेन्यू', क्षतिग्रस्त पुल पर टेंट, स्टेज और डीजे लगे वीडियो वायरल

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Buxar News: बिहार के बक्सर जिले के इटाढ़ी रोड स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज (ROB) एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चर्चा पुल की मरम्मत को लेकर नहीं, बल्कि बंद पड़े पुल पर जन्मदिन समारोह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुल पर टेंट, लाइटिंग, स्टेज, डीजे और नाच-गाने का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि स्थानीय निवासी राकेश सिंह ने अपने पुत्र का जन्मदिन यहां मनाया. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.
गौरतलब है कि 5 जून को पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस रेलवे ओवरब्रिज पर वाहनों और आ लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी थी. इसके बाद पुल निर्माण निगम द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया, जो अभी भी जारी है. ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह के आयोजन का वीडियो सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.
वायरल वीडियो में पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, टेंट, मंच और डीजे की व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आम लोगों के प्रवेश पर रोक है, तो फिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति किसने दी. वहीं, प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई है और लोग जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय