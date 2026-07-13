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बक्सर का बंद ROB बना 'बर्थडे वेन्यू', क्षतिग्रस्त पुल पर टेंट, स्टेज और डीजे लगे वीडियो वायरल

Buxar News: बक्सर के इटाढ़ी रोड स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज पर जन्मदिन समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बंद पुल पर टेंट, स्टेज और डीजे के साथ आयोजन होने से सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:30 PM IST
बक्सर का बंद ROB बना 'बर्थडे वेन्यू', क्षतिग्रस्त पुल पर टेंट, स्टेज और डीजे लगे वीडियो वायरल
Image Credit: बक्सर का बंद ROB बना &#039;बर्थडे वेन्यूSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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