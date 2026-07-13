बक्सर का बंद ROB बना 'बर्थडे वेन्यू', क्षतिग्रस्त पुल पर टेंट, स्टेज और डीजे लगे वीडियो वायरल

Buxar News: बिहार के बक्सर जिले के इटाढ़ी रोड स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज (ROB) एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चर्चा पुल की मरम्मत को लेकर नहीं, बल्कि बंद पड़े पुल पर जन्मदिन समारोह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुल पर टेंट, लाइटिंग, स्टेज, डीजे और नाच-गाने का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि स्थानीय निवासी राकेश सिंह ने अपने पुत्र का जन्मदिन यहां मनाया. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.