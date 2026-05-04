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Buxar News: बक्सर में डांसर से गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने सभी 5 दरिंदों को किया गिरफ्तार

Buxar News: बक्सर में एक डांसर के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन पांचों युवकों ने डांसर को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 04, 2026, 02:50 PM IST

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बक्सर डांसर गैंगरेप मामला, 5 गिरफ्तार
बक्सर डांसर गैंगरेप मामला, 5 गिरफ्तार

Buxar News: बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक डांसर के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. यह घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और अब सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. बताया जा रहा है कि डांसर को राजपुर थाना क्षेत्र में ही स्थित रामपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान मनोरंजन के लिए बुलाया गया था.

सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम
कार्यक्रम के दौरान ही गांव के पांच युवकों ने डांसर को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह इसकी जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को दी. मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: परीक्षा से पहले 'सॉल्वर गैंग' का खुलासा, पुलिस ने MBBS छात्र समेत 3 को किया गिरफ्तार

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शादी समारोह में डांसर को बुलाया था
मामले का खुलासा करते हुए बक्सर के डीएसपी गौरव पांडे ने बताया कि शादी समारोह में डांस के लिए डांसर को बुलाया गया था. जहां पहले से साजिश के तहत घर के एक युवक की मदद से अन्य चार युवकों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था. उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

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