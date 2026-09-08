/बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, 597 कार्टन शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब की यह बड़ी खेप चंडीगढ़ से पूर्णिया भेजी जा रही थी. तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर से बचने के लिए शराब के कार्टन सड़े हुए सेब की आड़ में छिपाए थे. उन्हें उम्मीद थी कि सेब से लदे वाहन की सामान्य जांच के बाद उसे आसानी से आगे जाने दिया जाएगा, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई कर दी गई. उत्पाद विभाग अब गिरफ्तार चालक और खलासी से पूछताछ के आधार पर शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है.