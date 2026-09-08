/बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, 597 कार्टन शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार

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Buxar News: बक्सर में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ से पूर्णिया के लिए शराब की एक बड़ी खेप भेजी जा रही है. सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी. इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें सड़े हुए सेब की आड़ में शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे.
तलाशी के दौरान वाहन से कुल 597 कार्टन शराब बरामद की गई. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपये बताई जा रही है. शराब को इस तरह से छिपाकर रखा गया था कि पहली नजर में वाहन में सिर्फ सेब लदे हुए दिखाई दें. हालांकि, उत्पाद विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर वाहन की गहन जांच की, जिसके बाद शराब की इतनी बड़ी खेप का खुलासा हुआ. बरामद शराब को जब्त कर वाहन को भी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है.
शराब तस्करी के मामले में उत्पाद विभाग ने वाहन चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों को आशंका है कि इस तस्करी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की खेप कहां से लोड की गई थी और पूर्णिया में इसे किस व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचाया जाना था. विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है.
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब की यह बड़ी खेप चंडीगढ़ से पूर्णिया भेजी जा रही थी. तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर से बचने के लिए शराब के कार्टन सड़े हुए सेब की आड़ में छिपाए थे. उन्हें उम्मीद थी कि सेब से लदे वाहन की सामान्य जांच के बाद उसे आसानी से आगे जाने दिया जाएगा, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई कर दी गई. उत्पाद विभाग अब गिरफ्तार चालक और खलासी से पूछताछ के आधार पर शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय