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बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, 597 कार्टन शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार

Buxar News: बक्सर में उत्पाद विभाग ने वीर कुंवर सिंह सेतु चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए सड़े हुए सेब की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 08, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:50 AM IST
बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, 597 कार्टन शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार
Image Credit: बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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