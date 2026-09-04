/बक्सर: छात्राओं से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार हेडमास्टर ने किया बड़ा खुलासा, CID को सौंपी गई जांच

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बक्सर के डुमरांव स्थित नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय में छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है. वहीं, गिरफ्तार हेडमास्टर से पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार हेडमास्टर ने बताया कि दोनों आरोपी शिक्षकों ने तीन छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने इन तीनों छात्राओं की पहचान कर ली है. अब पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पीड़ित छात्राओं से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है.
बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने बताया कि गिरफ्तार हेडमास्टर ने पुलिस पूछताछ में तीन छात्राओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात स्वीकार की है. एसपी ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.मामले की जांच सीआईडी को सौंपे जाने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उधर, शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. दोनों आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. बता दें कि स्कूल से पासआउट कुछ छात्राओं ने दो टीचरों पर दुष्कर्म करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. आरोप है कि स्कूल के दो टीचरों ने नाबालिग छात्राओं को पास करने के नाम पर दु्ष्कर्म किया. इतना ही नहीं उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया.
इस मामले से जुड़े कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आए. आरोपी शिक्षकों की पहचान अरविंद कुमार और वीरेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, अरविंद कुमार साल 2024 में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल हुए थे. वहीं, वीरेंद्र कुमार 2013 में ट्रांसफर के बाद इस स्कूल में आए थे. अब शिक्षा विभाग ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है. इसके अलावा हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली अंसारी पर मामले को दबाने और दोनों आरोपी शिक्षकों को भगाने की कोशिश करने का आरोप लगा है. पुलिस ने हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है.
इस मामले पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कठोर सजा की मांग की है. राजद नेता ने 12 छात्राओं के साथ शोषण का दावा किया है. उन्होंने कहा कि महज निलंबन को सजा नहीं है. इन शिक्षकों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जो नजीर बने. वहीं, JDU के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भी इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है. इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता. ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है.