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बक्सरः छात्राओं से दुष्कर्म मामले में शिक्षक अरविंद कुमार गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी

बक्सर में छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इससे पहले स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली अंसारी को गिरफ्तार कर चुकी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:32 PM IST
बक्सरः छात्राओं से दुष्कर्म मामले में शिक्षक अरविंद कुमार गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी
Image Credit: बक्सरः छात्राओं से दुष्कर्म मामले में शिक्षक अरविंद कुमार गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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