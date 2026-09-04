/बक्सरः छात्राओं से दुष्कर्म मामले में शिक्षक अरविंद कुमार गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी

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बक्सर के डुमरांव स्थित नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय में छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को ब्रह्मपुर बाजार स्थित नंदिनी मॉल के पास से धर दबोचा. पुलिस टीम उसे लेकर कृष्णाब्रह्म थाना पहुंच रही है, जहां मामले को लेकर उससे आगे पूछताछ की जा रही है. आरोपी अरविंद कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले से जुड़े दूसरे आरोपी शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद की तलाश भी तेज कर दी है.
पुलिस ने इससे पहले इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली अंसारी को गिरफ्तार किया था. हेडमास्टर अंसारी ने पुलिस को बताया कि अरविंद कुमार साल 2024 में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल हुआ था, जबकि वीरेंद्र कुमार साल 2013 से स्कूल में है. वह ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आया था. हेडमास्टर अंसारी के साथ दोनों के अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं. हेडमास्टर पर मामले को दबाने और दोनों आरोपी शिक्षकों को भगाने का आरोप लगा है. सूत्रों के मुताबिक, हेडमास्टर ने पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं.
एसपी शुभम आर्य ने बताया कि गिरफ्तार हेडमास्टर ने पुलिस पूछताछ में तीन छात्राओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात स्वीकार की है. एसपी ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उधर, शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईडी को सौंप दी गई है.
इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है. राजद ने इस मामले को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है. राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने 12 छात्राओं के साथ शोषण का दावा किया है. उन्होंने कहा कि महज निलंबन को सजा नहीं है. इन शिक्षकों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जो नजीर बने. वहीं, JDU के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भी इस घटना की निंदा करते हुए करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है.