/Buxar News: धूं-धूं कर जला पेट्रोल पंप का गोदाम, आसमान में उठा धुएं का गुबार, 20 लाख के नुकसान के साथ 4 गाड़ियां राख

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग पेट्रोल पंप के मुख्य टैंक तक पहुंच जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई.