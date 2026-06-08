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Buxar News: धूं-धूं कर जला पेट्रोल पंप का गोदाम, आसमान में उठा धुएं का गुबार, 20 लाख के नुकसान के साथ 4 गाड़ियां राख

Buxar News: बक्सर के चरित्रवन स्थित पाल फ्यूल सेंटर के मोबिल गोदाम में भीषण आग लगने से करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ. दमकल की पांच गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:04 AM IST
Buxar News: धूं-धूं कर जला पेट्रोल पंप का गोदाम, आसमान में उठा धुएं का गुबार, 20 लाख के नुकसान के साथ 4 गाड़ियां राख
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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