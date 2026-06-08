/Buxar News: धूं-धूं कर जला पेट्रोल पंप का गोदाम, आसमान में उठा धुएं का गुबार, 20 लाख के नुकसान के साथ 4 गाड़ियां राख

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Buxar News: बक्सर शहर के चरित्रवन मोहल्ले स्थित एक पेट्रोल पंप के मोबिल गोदाम में सोमवार देर शाम अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. घटना चरित्रवन स्थित आईटीआई फील्ड के समीप पाल फ्यूल सेंटर की बताई जा रही है. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था.
आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में रखी मोबिल के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.
कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक गोदाम में रखी लाखों रुपये मूल्य की मोबिल जलकर नष्ट हो चुकी थी. आग की चपेट में आने से गोदाम के पास खड़ी चार गाड़ियां भी पूरी तरह जलकर राख हो गईं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है.
फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग पेट्रोल पंप के मुख्य टैंक तक पहुंच जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय