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बक्सरः मोस्ट वांटेड अपराधी वरुण मिश्रा के घर पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, एक गिरफ्तार

Buxar Crime News: बक्सर नगर थाना पुलिस ने जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी वरुण मिश्रा के घर पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक पिस्तौल, दो देसी कट्टे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:46 AM IST
बक्सरः मोस्ट वांटेड अपराधी वरुण मिश्रा के घर पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, एक गिरफ्तार
Image Credit: मोस्ट वांटेड अपराधी वरुण मिश्रा के घर छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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