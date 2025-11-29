तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त, मुर्गी दाना बताकर कर रहे थे गुमराह

Buxar News: बक्सर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी शराब की खेप जब्त की है. औद्योगिक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गंगा चेकपोस्ट पर पंजाब से लाई जा रही शराब से भरी एक ट्रक को रोका. पुलिस टीम ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें ऊपर से मुर्गी दाना लदा हुआ दिखा, लेकिन उसके नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाई गई थी.

3529 लीटर अवैध शराब बरामद

जांच में ट्रक से करीब 3529 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी जा रही है. पुलिस के अनुसार, तस्करों द्वारा शराब को मुर्गी दाना बताकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी. वाहन को जब्त कर चालक से पूछताछ की गई. चालक ने पुलिस को बताया कि उसे मुर्गी का दाना बताकर माल को सिलीगुड़ी पहुंचाने के लिए कहा गया था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस चालक और वाहन मालिक की भूमिका की जांच में जुटी हुई है. बता दें कि ठीक एक दिन पहले नवानगर थाना पुलिस ने भी एक करोड़ रुपये की शराब की बड़ी खेप बरामद की थी और उसकी जांच जारी थी. इसी बीच दूसरी बड़ी बरामदगी ने तस्करों की सक्रियता और पुलिस की सतर्कता दोनों को उजागर किया है. फिलहाल बक्सर पुलिस पूरे मामले की जांच गई है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय