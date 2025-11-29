Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3022597
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त, मुर्गी दाना बताकर कर रहे थे गुमराह

Buxar News: बक्सर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी शराब की खेप जब्त की है. ठीक एक दिन पहले नवानगर थाना पुलिस ने भी एक करोड़ रुपये की शराब की बड़ी खेप बरामद की थी और उसकी जांच जारी थी. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:01 PM IST

Trending Photos

तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त, मुर्गी दाना बताकर कर रहे थे गुमराह
तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त, मुर्गी दाना बताकर कर रहे थे गुमराह

Buxar News: बक्सर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है.  पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी शराब की खेप जब्त की है. औद्योगिक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गंगा चेकपोस्ट पर पंजाब से लाई जा रही शराब से भरी एक ट्रक को रोका. पुलिस टीम ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें ऊपर से मुर्गी दाना लदा हुआ दिखा, लेकिन उसके नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाई गई थी.

यह भी पढ़ें: अब नहीं चलेगी पुलिसवालों की मनमानी! जनता से की गाली-गलौज तो...

3529 लीटर अवैध शराब बरामद
जांच में ट्रक से करीब 3529 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी जा रही है. पुलिस के अनुसार, तस्करों द्वारा शराब को मुर्गी दाना बताकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी. वाहन को जब्त कर चालक से पूछताछ की गई. चालक ने पुलिस को बताया कि उसे मुर्गी का दाना बताकर माल को सिलीगुड़ी पहुंचाने के लिए कहा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस 
फिलहाल पुलिस चालक और वाहन मालिक की भूमिका की जांच में जुटी हुई है. बता दें कि ठीक एक दिन पहले नवानगर थाना पुलिस ने भी एक करोड़ रुपये की शराब की बड़ी खेप बरामद की थी और उसकी जांच जारी थी. इसी बीच दूसरी बड़ी बरामदगी ने तस्करों की सक्रियता और पुलिस की सतर्कता दोनों को उजागर किया है. फिलहाल बक्सर पुलिस पूरे मामले की जांच गई है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Buxar policeBihar News

Trending news

Buxar police
तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त
Patna Airport AQI
सांस लेना हुआ दुस्वार! पटना एयरपोर्ट और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI सबसे खराब
Bihar Police
अब नहीं चलेगी पुलिसवालों की मनमानी! जनता से की गाली-गलौज तो...
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन
Bihar News
नीतीश कुमार की नजर JDU को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! कांग्रेस-BSP पर खतरा
Bihar Assembly Session
बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू, डिजिटल माध्यम से होगी सदन की कार्यवाही
Tej Pratap Yadav
इंस्टग्राम पर वायरल हुआ तेज प्रताप का लिट्टी-चोखा वाला वीडियो, यूजर्स दे रहे शानदार
Samrat Chaudhary
राजयोग से सजी सम्राट चौधरी की कुंडली! कब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?
Bihar News
दोनों थे शादीशुदा...1-1 बच्चों के थे माता-पिता, फिर चढ़ा इश्क का खुमार और हो गए फरार
bihar petrol diesel price
क्या बिहार में बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां तुरंत एक लीटर का दाम देख लीजिए